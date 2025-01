Perdita di ammoniaca alla Frigocaserta di Gricignano d'Aversa, operaio morto avvelenato e allarme nube tossica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La perdita di ammoniaca, la nube tossica e il fuggi fuggi degli operai. Uno di loro, il 19enne Patrizio Spasiano, non è riuscito ad allontanarsi in tempo ed è morto. Il ragazzo era stato assunto solo da pochi mesi dalla ditta esterna che era stata ingaggiata per i lavori di manutenzione a un silos. La tragedia è avvenuta nello stabilimento della Frigocaserta di Gricignano d’Aversa.

Morto operaio a Gricignano d’Aversa

L’azienda Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, nella periferia nord del Comune non lontano da Napoli, è specializzata nella conservazione di alimenti freschi e surgelati.

Il posto è stato raggiunto dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con quasi trenta uomini. Le operazioni di soccorso, che si sono rivelate estremamente difficili a causa della dispersione di gas tossico, hanno visto anche l’impiego del nucleo batteriologico e chimico di Napoli e Caserta.

L’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco alla Frigocaserta di Gricignano d’Aversa

All’arrivo dei soccorritori, Patrizio Spasiano era già morto. Il ragazzo era originario di Secondigliano, quartiere di Napoli.

Sul posto anche forze dell’ordine, ambulanze e il sostituto procuratore Giuliano Caputo della Procura di Napoli Nord, che coordina le indagini su questo ennesimo caso di morte sul lavoro.

Rischio nube tossica

Il vicino Comune di Lusciano ha diramato un avviso alla cittadinanza tramite la pagina Facebook ufficiale. Le autorità cittadine invitano “a prendere i dovuti provvedimenti a causa dei fumi nocivi che potrebbero interessare” il territorio.

“Dalla prefettura di Caserta in via informale, sono pervenute raccomandazioni tese ad evitare che, dalla respirazione delle sostanze tossiche, possano conseguire complicanze fisiche per i cittadini più deboli e con patologie respiratorie”, viene scritto.

Si invitano pertanto i cittadini a “tenere chiuse porte e finestre e qualsiasi sistema di ventilazione forzata“.

Il precedente

Come riporta il TGR della Campania, dieci giorni fa, il 31 dicembre 2024, la Frigocaserta è stata teatro di un altro incidente mortale sul lavoro, costato la vita a un operaio 39enne di Capodrise (Caserta).

Pompeo Mezzacapo, padre di tre figli, è rimasto schiacciato da un muletto. Il tg campano ricorda inoltre che nel novembre del 2021 un vasto incendio distrusse parte della struttura.