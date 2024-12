Operaio di 39 anni morto in un incidente sul lavoro in provincia di Caserta: è stato schiacciato da un muletto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 2024 si chiude con un altro morto sul lavoro: si tratta questa volta di un operaio di 39 anni, Pompeo Mezzacapo, che è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel piazzale della ditta presso la quale l’uomo stava lavorando. Il 39enne è deceduto dopo essere stato schiacciato da un muletto, inutili tutti i tentativi di soccorrerlo.

L’incidente sul lavoro in provincia di Caserta

Nella mattinata di oggi – martedì 31 dicembre 2024 – un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Gricignano di Aversa (in via della Stazione), comune della provincia di Caserta, in Campania.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da Caserta News, un operaio di 39 anni, Pompeo Mezzacapo, era al lavoro nel piazzale della ditta presso la quale lavorava, la Frigocaserta Srl, intento a spostare alcune merci.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Gricignano di Aversa, comune in provincia di Caserta nel quale un operaio di 39 anni è morto in un incidente sul lavoro

Per motivi ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, l’uomo è stato improvvisamente schiacciato da un carrello elevatore, un muletto, che si è ribaltato e lo ha colpito.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi i Carabinieri della Compagnia di Marcianise e il personale medico, accorso con un’ambulanza. I sanitari non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Le Forze dell’Ordine hanno quindi aperto un’indagine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Tutte le attività dell’azienda sono state sospese, mentre la Procura di Napoli Nord, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarebbe in procinto di aprire un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo.

L’operaio morto nell’incidente

La vittima dell’incidente, il 39enne Pompeo Mezzacapo, era originario di Capodrise, comune del Casertano, aveva tre figli ed era molto conosciuto in zona in quanto allenatore della squadra New GS Capodrise – Categoria 2014, per la quale proprio ieri aveva gioito sui social per la conquista del primo posto.

Il segretario della Filt-Cgil di Caserta, Tommaso Pascarella, si è espresso su quanto accaduto: “È inaccettabile che nel 2024 si continui a morire sul lavoro a causa di carenze nella prevenzione e nella formazione”.

“Siamo di fronte all’ennesima tragedia dell’anno – ha poi concluso Pascarella – che richiama ancora una volta l’urgenza di intensificare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro”.