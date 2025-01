Divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, le rivelazioni degli amici: "La favola era diventata un incubo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stato annunciato il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo due anni di matrimonio, le due stelle di Hollywood si lasciano e lo fanno in buoni rapporti. Non ci sono però margini perché tornino insieme. Di questo sono convinti alcuni amici della coppia che hanno rivelato come la loro favola fosse ormai diventata un incubo.

Divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Addio ai “Bennifer”, il vezzeggiativo che identificava la liaison tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il divorzio tra i due è stato ufficializzato lo scorso 6 gennaio dopo la richiesta di separazione che era stata presentata il 20 agosto per volontà della popstar.

Un triste finale per la loro storia d’amore ma anche un epilogo ormai scontato a sentire le testimonianze degli amici di JLo.

I due si erano sposati nel 2022

I motivi della separazione

Secondo fonti vicine alla cantante e attrice, che hanno parlato a People, il loro idillio amoroso si era ormai spento da tempo e, anzi, era diventato tutt’altro.

“La favola d’amore che le era stata promessa alla fine si è trasformata in un vero e proprio incubo. Jen sta bene e vuole semplicemente mettere il punto a questo pazzo capitolo della sua vita”, dicono i ben informati.

Reazione simile anche per l’attore che ha già voltato pagina e non ha intenzione di tornare insieme alla sua ormai ex moglie. “È molto felice e concentrato sul suo lavoro al momento”, si legge sempre su People.

L’ipotesi ritorno di fiamma

La fine del matrimonio dunque è confermata e non lascia speranze per i fan della coppia che speravano in un nuovo ritorno di fiamma. Le due stelle infatti si sono separate restando però in buoni rapporti.

Recentemente, sono stati visti ancora insieme nei pressi della casa di Affleck e, prima di Natale si erano scambiati anche dei regali.

Nessun progetto però di tornare insieme. L’accordo di divorzio è stato finalizzato e voluto dalla donna che l’aveva presentato, adducendo differenze inconciliabili come motivazione principe.

I dettagli sull’addio

Sposatisi il 20 agosto 2022, Lopez e Affleck hanno divorziato dopo aver vissuto una lunga e profonda crisi nell’ultimo anno.

Pochi mesi fa, la cantante ne aveva parlato al magazine Interview: “Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male. Adesso capisco certe cose in senso molto più profondo: non vuol dire che non commetterò più errori in futuro, ma quando succedono di queste cose ti fermi a riflettere e capisci che ruolo hai giocato, a cosa avresti dovuto prestare più attenzione”.

Come detto, c’è ancora armonia tra i due, come testimoniano i dettagli della loro separazione. Nessuno dei due ha richiesto il mantenimento del coniuge, le spese legali della causa saranno pagate a metà e ciascuno degli ex coniugi ha scelto di tenere per sé i profitti dei relativi progetti professionali. La villa da 61 milioni di dollari che avevano comprato sarà messa sul mercato. La donna ha presentato una petizione al tribunale per ripristinare il suo nome da nubile, Jennifer Lynn Lopez.