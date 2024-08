Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio a Ben Affleck dopo 2 anni di matrimonio: fine della storia dei Bennifer

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo due anni di matrimonio, la parola “divorzio” si frappone tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La star del pop e imprenditrice e l’attore ci hanno (ri)provato, ma non ha funzionato. A provare l’esistenza di un atto di fine rapporto è una serie di documenti che la voce di ‘Jenny from the block’ avrebbe depositato presso il tribunale di Los Angeles. Un epilogo annunciato, visto che le voci sulla rottura della relazione circolavano da mesi. Ora, a quanto pare, Jennifer Lopez ha scelto di metterci un punto.

Jennifer Lopez chiede il divorzio a Ben Affleck

Le strade di Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano per l’ennesima volta. La notizia arriva dai tabloid internazionali TMZ e Variety. Come detto in apertura, la popstar avrebbe depositato i moduli presso il tribunale di Los Angeles. Secondo le indiscrezioni le carte non farebbero riferimento a un accordo prematrimoniale.

Le voci sulla crisi di coppia circolano da maggio: addirittura J.Lo si è presentata al Met Gala 2024 da sola, e recentemente ha annullato il tour ‘This is me live’ senza fare riferimento a crisi personali. Piuttosto – ricorda Repubblica – il management aveva riferito che la star si sarebbe presa del tempo “per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti”, anche se in realtà dietro il forfait c’era un’insufficiente vendita di biglietti.

Gli altri indizi risalgono a luglio: J.Lo ha festeggiato i suoi 55 anni da sola, senza il marito, e in un lungo messaggio di ringraziamento pubblicato su Instagram non ha mai menzionato Ben Affleck.

Ancora, la coppia ha venduto la villa di Beverly Hills acquistata nel 2023, secondo TMZ. Da quel momento l’attore si sarebbe trasferito a Los Angeles, nel prestigioso quartiere di Brentwood. Per il momento i portavoce della coppia non hanno rilasciato dichiarazioni. I diretti interessati, inoltre, non hanno commentato le notizie sui rispettivi social.

Una turbolenta storia d’amore

Le rotture dei rapporti tra la popstar e l’attore sono note ai più importanti organi di stampa specializzati nel gossip. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono conosciuti nel 2002 sul set di ‘Amore Estremo’ e sono stati insieme dal 2002 al 2004. I due avevano annunciato il matrimonio, ma il momento del “sì” non è mai arrivato.

La star e il divo si sono ritrovati nel 2021, quando hanno ripreso a frequentarsi. Dopo le varie indiscrezioni e gli scoop della stampa scandalistica, nel 2022 i ‘Bennifer’ hanno annunciato il fidanzamento per poi sposarsi a Las Vegas. Fino all’estate 2024, quando Jennifer Lopez ha scelto di chiudere definitivamente con il marito.

Il doppio matrimonio nel 2022

Come già detto, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati il 16 luglio a Las Vegas, con cerimonia privata. Un mese dopo la coppia ha celebrato una seconda cerimonia, questa volta con la partecipazione di parenti e amici.

Il motivo che ha portato al divorzio della coppia non è ancora noto, e non è detto che lo diventerà. Secondo Repubblica, i due avrebbero tentato a più riprese di ritrovare l’armonia di un tempo, che purtroppo non è più ritornata.