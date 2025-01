Donna in coma partorisce una bambina a Formia dopo un incidente stradale a Fondi: marito morto nello schianto

Una bambina è venuta alla luce da una 42enne in coma dopo un incidente stradale a Fondi, tra Latina e Formia. La donna incinta era di ritorno a Fiumicino da una gita per l’Epifania insieme alla famiglia, il marito e due figli piccoli, a bordo di un suv. Nello schianto, l’uomo, 45 anni, è morto, mentre la madre e i due bambini di sette e due anni si trovano ricoverati.

L’incidente a Fondi

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di lunedì 6 gennaio sulla via Flacca, all’altezza del chilometro 8.700 della strada regionale, tra le località Capratica e Tumulito, nel territorio del comune di Fondi, in provincia di Latina.

Il Range Rover stava viaggiando in direzione Roma quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada ribaltandosi per circa dieci di metri e finendo la sua corsa dentro un canale al lato della strada.

Il tratto di strada della strada regionale Flacca, nel comune di Fondi, dove la famiglia è rimasta coinvolta nell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 45enne alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del suv mentre stava transitando su un cavalcavia e l’auto avrebbe invaso la corsia opposta urtando la base di cemento armato del guardrail: l’impatto ha fatto staccare la vettura dal suolo, atterrata nel canale sottostante da un’altezza di diversi metri.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Per il padre, agente della polizia municipale di Fiumicino, non ci sarebbe stato nulla da fare, sarebbe morto nell’impatto.

La moglie incinta è stata portata in condizioni critiche all’ospedale Dono svizzero di Formia, dove è stata posta in coma farmacologico. Ricoverati anche la figlia di sette anni e il figlio di due anni, dei quali non è ancora chiaro lo stato di salute.

Il parto cesareo

Durante il ricovero della 42enne, i medici hanno deciso di effettuare il parto cesareo, per tentare di salvare la vita della madre e della bambina in grembo.

L’operazione è riuscita con successo e la piccola, di 2 chili e 600 grammi, è stata trasportata al Santa Maria Goretti di Latina, dove sarà monitorata, mentre la mamma rimane in coma farmacologico.

Sul luogo anche la polizia locale di Fondi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, nel quale non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

