Silvio Berlusconi e la mancata intitolazione dello stadio a Monza, la rabbia di Galliani: "Pazzesco"

Rimarrà deluso chi sperava che lo stadio Brianteo di Monza venisse intitolato a Silvio Berlusconi: dopo una lunga e accesa seduta in Consiglio comunale il centrodestra ha ritirato la sua mozione, prevedendo che la maggioranza di centrosinistra avrebbe bocciato la proposta. Esprime delusione Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e amico fraterno di Berlusconi.

Niente stadio “Silvio Berlusconi” a Monza

L’impianto oggi è chiamato U-Power Stadium, per ragioni correlate alla sponsorizzazione. La proposta di intitolare lo stadio a Silvio Berlusconi era stata presentata dalla consigliera Martina Sassoli il 12 giugno 2023, cioè nello stesso giorno della morte di Berlusconi.

Dopo un tormentato iter, la proposta è infine arrivata in Consiglio comunale nella seduta di giovedì 9 gennaio 2025.

Fonte foto: IPA

13 agosto 2022, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani assistono alla partita Monza-Torino allo stadio di Monza

Dopo un duro braccio di ferro politico con il centrosinistra, la promotrice ha deciso di far cadere la questione: “Ritiro la mozione prima che si sfregi ulteriormente la memoria di Berlusconi”, ha dichiarato Sassoli.

Poco dopo il centrodestra è uscito dall’Aula per protesta. Almeno per il momento, dunque, lo stadio di Monza non sarà intitolato a Berlusconi. Al Cav rimane però intitolato (sempre fra le polemiche) l’aeroporto di Malpensa.

L’amarezza di Adriano Galliani

Protesta Adriano Galliani: “È una cosa pazzesca, meglio non pensarci se no mi si rovescia l’umore”, ha commentato a margine dell’assemblea di Lega Serie A.

“È un argomento delicato, che preferisco non affrontare. Ora valuteremo come Fininvest come rispondere”, ha aggiunto.

Chi parla di “errore”

Il Giorno riporta il commento di Raffaele Della Valle, giurista e azzurro della prima ora (fu capogruppo di Forza Italia nel Berlusconi I).

“Pessima figura”, ha dichiarato Della Valle. “Andava distinto l’uomo politico dall’imprenditore che ha fatto tanto bene a questa città senza chiedere nulla in cambio”, ha aggiunto.

“Berlusconi ha fatto la storia del Monza, lo ha portato per la prima volta in 110 anni in Serie A ed era sacrosanto omaggiarlo per questo”. Secondo Della Valle “buttarla in politica è stato un errore”.