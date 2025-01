Joe Biden chiama Giorgia Meloni: “Grazie per il ruolo da leader dell’Italia nel G7, nella Nato e nell’Ue”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Joe Biden, il presidente uscente degli Stati Uniti, ha sentito al telefono il primo ministro Giorgia Meloni. Nel corso della chiamata, l’ha ringraziata per “la leadership italiana nel G7, nella Nato e nell’Unione Europea”. Biden avrebbe dovuto essere ospite in Italia, ma è stato costretto a cancellare il viaggio a causa degli incendi in California.

La chiamata di Biden a Giorgia Meloni

Si rafforza il sostegno internazionale all’operato della premier italiana Giorgia Meloni. Dopo l’incontro con Trump, arriva la telefonata di Biden.

Il presidente uscente ha chiamato il primo ministro, ringraziandola per “il ruolo da leader dell’Italia nel G7, Nato e Unione Europea”.

Fonte foto: ANSA Joe Biden e Giorgia Meloni al G7 in Puglia

“Entrambi i leader hanno riaffermato le forti e durature relazioni tra gli Stati Uniti e l’Italia”, si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

Palazzo Chigi informa che Meloni, nel corso della telefonata, ha espresso solidarietà personale e da parte del Governo per le devastazioni causate dagli incendi in California.

La posizione comune sull’Ucraina

Apprezzamento da parte di Joe Biden è stato espresso a Meloni anche sull’operato riguardante il conflitto in Ucraina.

Il presidente uscente ha ringraziato il Governo italiano per il sostegno offerto al popolo ucraino.

In particolare, informa Palazzo Chigi, Biden ha sottolineato l’importanza dell’accordo raggiunto per l’erogazione di prestiti a favore dell’Ucraina.

A Kiev saranno versati 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati.

Nelle stesse ore Joe Biden, in contatto telefonico con il leader Volodymyr Zelensky, ha ribadito l’importanza di “continuare a sostenere l’Ucraina”.

Annullato il viaggio in Italia

Joe Biden si sarebbe dovuto trovare in Italia per quattro giorni, da giovedì 9 domenica 12 gennaio: sarebbe stato il suo ultimo viaggio all’estero prima del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.

Nel corso della sua visita, Biden avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Il presidente uscente ha però “deciso di annullare il suo prossimo viaggio in Italia” ha comunicato il portavoce della Casa Bianca Karine Jeane-Pierre.

Biden è invece volato in California, “per concentrarsi sulla gestione della risposta federale” ai gravi incendi che hanno colpito la città di Los Angeles.

Mentre è stata confermata l’agenda in Italia del Segretario di Stato Antony Blinken, che a Villa Madama ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.