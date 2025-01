A Genova due giovani sorelle precipitano dal quarto piano a Sampierdarena: una è morta, l'altra è gravissima

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia di prima mattina a Sampierdarena, uno dei quartieri più popolosi di Genova, dove due sorelle di circa trent’anni sono precipitate dal quarto piano di un palazzo nell’androne dello stesso. Una delle due è morta sul posto, mentre l’altra si trova ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Forze dell’Ordine al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La tragedia a Genova, nel quartiere Sampierdarena

Ancora da chiarire dinamica e motivazioni di quanto accaduto nella mattinata di oggi – martedì 7 gennaio 2025 – intorno alle ore 8 di mattino in via Cantore a Genova, nel quartiere Sampierdarena, uno dei più popolosi del capoluogo ligure.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Genova24, due sorelle di circa trent’anni sono volate giù da un appartamento al quarto piano di un palazzo, finendo per precipitare nell’androne dello stabile.

Si tratta di una donna di 32 anni e della sorella maggiore di 35, che sarebbero cadute da una finestra nel cavedio dell’edificio dove abitano, per cause ancora da ricostruire.

L’arrivo dei soccorsi per le due sorelle

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e le volanti della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Presenti anche Polizia Scientifica e Carabinieri.

L’equipe medica accorsa ha quindi cercato di trarre in salvo le due donne. Purtroppo per la più giovane delle due non c’è stato nulla da fare: la 32enne è stata dichiarata morta sul posto.

La sorella maggiore è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove verserebbe in condizioni gravissime.

La dinamica dell’incidente

Squadra Mobile, Scientifica e Carabinieri di Genova hanno quindi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, e dovranno con molta probabilità ascoltare gli eventuali testimoni presenti e capire se all’interno dello stabile sono presenti telecamere di videosorveglianza che potranno tornare utili alle indagini.

Diverse le ipotesi al vaglio al momento, dal suicidio in coppia al tentativo disperato di una delle due sorelle di salvare la vita all’altra, fino ad arrivare alla tragica fatalità di un incidente domestico.

Come riportato da Primo Canale, pare che all’interno dell’appartamento nel quale si trovavano le due donne, entrambe di nazionalità albanese, fossero presenti anche quattro bambini.