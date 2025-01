Mel Gibson ha una teoria sugli incendi a Los Angeles e accusa il governatore Gavin Newsom come Donald Trump

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Anche Mel Gibson ha da dire la sua sugli incendi che stanno devastando la città di Los Angeles. Secondo il noto attore hollywoodiano, il disastro che ha colpito la California è il segno dell’imminente tracollo della civiltà occidentale. Per il presidente eletto Donald Trump, invece, si tratta di una questione prettamente politica.

La teoria di Mel Gibson sugli incendi

Dietro gli incendi che hanno colpito la città di Los Angeles, in California, c’è molto di più. Per lo meno per Mel Gibson.

Ospite del noto podcast The Joe Regan Experience, l’attore ha avanzato la propria teoria sul disastro.

Fonte foto: ANSA I resti delle case distrutte dagli incendi a Los Angeles

“Tutti questi segnali, precursori di un crollo, sono presenti nel nostro tempo”. Ha affermato Gibson citando il libro Collapse: How Societes Choose to Fail or Succeed di Jared Diamond.

Il testo, spiega l’attore, “elenca tutto ciò che serve affinché una civiltà crolli e collassi”. Aggiungendo che “non siamo più intelligenti dei nostri nonni” e che per il declino della società “non ci vuole molto”.

Qualche responsabilità, però, Gibson la attribuisce anche a Gavin Newsom, governatore della California:

Credo che tutti i dollari delle nostre tasse siano stati usati per finanziare il gel per capelli di Newsom.

Distrutta la casa dell’attore a Los Angeles

Proprio nelle ore in cui Mel Gibson era ospite del podcaster Joe Regan, la sua casa di Malibu è rimasta vittima delle fiamme.

“Ero un po’ a disagio mentre parlavamo perché sapevo che il mio quartiere era in fiamme. Quindi mi chiedevo se la mia casa fosse ancora lì. – ha raccontato – Ma quando sono tornato, ovviamente, non c’era più”.

La moglie Rosalind Ross e il figlio Lars si trovavano già al sicuro, dopo aver evacuato la zona, e in salvo sono state poste anche le galline di famiglia.

Così, con i cari al sicuro e numerose altre proprietà in cui recarsi, Mel si concede anche una battuta: “Sono tornato a casa e mi sono detto che almeno non avevo più quei fastidiosi problemi con l’impianto idraulico”.

Per Donald Trump la colpa è del governatore

Diversa è l’opinione sugli incendi in California del presidente eletto Donald Trump, di cui Mel Gibson si è dichiarato un sostenitore.

Il Tycoon attribuisce la colpa del disastro al governatore della California Gavin Newsom, affermando che la mancanza di acqua necessaria a spegnere i roghi è un “errore” dell’amministrazione.

L’attacco a Newsom prosegue sul social Truth: “Newsom dovrebbe dimettersi. È tutta colpa sua!” ha scritto Trump.

E il post prosegue: “Dovrebbe andare immediatamente nella California settentrionale e aprire il condotto principale dell’acqua, lasciando che l’acqua fluisca verso il suo stato arido, affamato e in fiamme, invece di farla finire nell’Oceano Pacifico”.

I toni, in conclusione, si fanno ancora più accesi: “Basta scuse da questo governatore incompetente. È già troppo tardi!”