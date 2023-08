Tragedia a Penne (Pescara), anziano perde il controllo dell’auto in salita: 77enne travolta e uccisa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto fuori controllo. La tragedia è avvenuta a Penne, in provincia di Pescara, nella mattinata di venerdì 11 agosto. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 78 anni che, mentre si trovava in salita, ha perso il controllo del mezzo, che è piombato sulla 77enne senza lasciarle scampo.

Anziana investita dall’auto fuori controllo

L’incidente è avvenuto in via De Caesaris. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il 78enne stava percorrendo la ripida salita che si trova nel centro storico della cittadina quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto.

Il mezzo ha prima urtato alcune auto parcheggiate e poi è finito contro la 77enne, che stava camminando lungo la stessa strada.

Gli accertamenti in corso sull’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la 77enne rimasta incastrata sotto l’auto, e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solamente constatarne il decesso.

I carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal tenente Alfio Rapisarda, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La salma della donna, trasportata presso l’obitorio di Pescara, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Da capire se all’origine dell’incidente possa esserci un guasto tecnico all’impianto frenante del mezzo.