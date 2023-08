Travolto sulla A12 da un pullman mentre era in moto, morto manager delle assicurazioni Gian Franco Baldinotti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente sulla autostrada A12, fra i caselli di Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, dove un pullman ha travolto e ucciso un 64enne in sella alla sua moto. Si tratta di Gian Franco Baldinotti, manager della famosa azienda assicurativa Vittoria Assicurazioni.

Baldinotti morto in un grave incidente

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 agosto 2023 sul tratto autostradale verso Livorno. Secondo quanto si apprende Baldinotti si trovava in sella alla sua Harley Davidson quando, poco prima delle 15, è rimasto coinvolto nel sinistro.

Mentre la A12 risentiva già del traffico causato da un altro incidente, sembra che il 64enne sia andato a urtare una macchina, poi il tragico epilogo. Per cause ancora da accertare, Baldinotti sarebbe finito sotto un bus, con l’impatto fatale.

Secondo i primi rilievi della Stradale, il manager stava viaggiando sul lato più esterno della corsia, al limite con la corsia d’emergenza, e non stava andando veloce, anche perché il traffico era molto congestionato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con il 118 che ha inviato l’auto medica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde San Gottardo.

Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, con i medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da ricostruire ora l’esatta dinamica dell’incidente, per cercare di comprendere perché Baldinotti abbia sbandato e sia finito sotto il pullman che non è riuscito a evitare l’impatto mortale col 64enne.

Chi era Gian Franco Baldinotti

Manager di lunga data, Gian Franco Baldinotti aveva alle spalle una storia lavorativa di spessore. Laureato in ingegneria Meccanica, il 64enne milanese aveva infatti avuto ruoli dirigenziali in diverse compagnie, e non solo nel campo assicurativo, come Seat, Generali e Virgilio.

L’ultimo ruolo importante è stato quello di direttore marketing, comunicazione e customer care di Vittoria Assicurazioni, oltre a essere presidente di Vittoria Hub. La moto era una sua grande passione, tanto che aveva girato in lungo e in largo l’Italia a bordo della sua Harley Davidson