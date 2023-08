Auto si ribalta sulla A12 tra Genova e Recco: ferita una donna, oltre 10 km di coda al bivio con la A7

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo incidente lungo le strade italiane: è avvenuto nelle ultime ore di oggi, lunedì 7 agosto, al bivio tra la A12 e la A7, in Liguria. Un’auto si è ribaltata e una donna è rimasta ferita. Gravi disagi alla circolazione sul territorio.

Chilometri di coda sulla Milano-Genova

Stando a quanto riportato da Ansa, una coda di 15 chilometri si è formata al bivio tra le due autostrade, tra la Milano-Genova e Recco. Tutto è dovuto ad un incidente avvenuto proprio nei pressi del casello di Recco.

L’auto sulla quale viaggiava una donna di 76 anni si è ribaltata: sono intervenuti i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. La signora a quanto pare è rimasta ferita gravemente ad una mano ed è stata portata in codice rosso ed elicottero a Savona.

Fonte foto: iStock Forti disagi alla circolazione a causa dell’incidente

Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti e si sono formati chilometri di coda. Autostrade per l’Italia ha consigliato di uscire a Genova Est e rientrare a Recco per chi viaggia verso Livorno.

Altro incidente sempre sulla A12 verso Livorno

Un secondo incidente è avvenuto a metà pomeriggio tra Genova Est e Nervi. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, anche in questo caso il traffico è rimasto completamente bloccato. In mattinata, all’altezza di Devia, è anche andato a fuoco un camion.

Tutto ciò ha provocato grossi disagi sulla Autofiori e la stessa testata locale riporta nel suo ultimo bollettino delle 15 che ci sono ancora diversi rallentamenti sparsi. Tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento A7-A10 di sono 2 km di coda. Al bivio tra la A12 e la A7 protagonista del primo incidente, invece, restano ancora 4 km di coda.

Drammatico incidente a Cesano (Roma)

Le strade italiane si confermano teatro di terribili incidenti anche in questi primi giorni di agosto. È di numerosi feriti il bilancio di uno scontro fra tre auto avvenuto a nord di Roma, a Cesano, avvenuto domenica in tarda serata.

Secondo quanto riportato, l’impatto è stato molto violento: non ci sono vittime, ma destano preoccupazione le condizioni di due feriti. Cinque le persone rimaste ferite nella carambola, due sono in gravi condizioni. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, che hanno richiesto gli esami di rito, i testi di alcol e droga, per tutti e 3 i guidatori.