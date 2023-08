Toto Cutugno è morto a 80 anni dopo una lunga malattia: addio a "un italiano vero" da 100 milioni di dischi

Toto Cutugno è morto. Il cantautore se ne va a 80 anni appena compiuti a luglio. Cutugno si è spento attorno alle 16:00 di martedì 22 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano.

Toto Cutugno è morto

La notizia è stata data dal suo manager Danilo Mancuso.

“Dopo una lunga malattia – ha spiegato Mancuso parlando con l’Ansa – il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”. Fonte foto: ANSA Nella foto: Toto Cutugno sul palco del teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo, 12 febbraio 2013.

Salvatore Cutugno, in arte Toto, è nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo, piccolissimo comune della provincia di Massa-Carrara.

Toto Cutugno nel corso della sua lunga carriera è diventato uno dei cantautori più iconici del panorama musicale italiano, nonché uno dei più prolifici con 18 album pubblicati (1 con gli Albatros e 17 da solista) e con 10 raccolte.

Toto Cutugno, cantautore dei record

Pur avendo fortune alterne in patria, Cutugno è uno dei cantautori italiani più conosciuti all’estero. È stato letteralmente idolatrato nei Paesi dell’Est, in particolar modo in Russia. Per non parlare dei Paesi Baltici dove veniva acclamato come The Italian legend.

Toto Cutugno è stato un uomo dei record: ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo ed è uno dei 5 cantanti ad avere collezionato più partecipazioni al Festival di Sanremo insieme ad Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa. Cutugno ha collezionato 15 partecipazioni.

L’artista di Fosdinovo ha vinto un Festival di Sanremo ed è arrivato secondo in altre sei occasioni.

L’Italiano e il successo mondiale

Non ancora ventenne aveva fondato il gruppo Toto e i Tati. Dopo alcune esperienze in Francia, nel 1976 il debutto al Festival di Sanremo con il gruppo degli Albatros. Il brano “Volo AZ 504” arrivò terzo.

Toto Cutugno era attivo sulla scena musicale già da qualche anno, ma il successo mondiale arrivò solo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1983.

Cutugno gareggiò con “L’italiano”, la sua canzone più nota.

Il brano in realtà era stato scritto insieme a Cristiano Minellono affinché venisse interpretato da Adriano Celentano, il quale aveva però rifiutato l’offerta.

Fu Gianni Ravera a convincere Cutugno a cantare quel brano.

Cutugno arrivò solo quinto al Festival, ma vinse la votazione popolare del Totip.

In breve “L’italiano” scalò le classifiche europee e venne tradotto in moltissime lingue divenendo una hit mondiale.

Per questo motivo i cantanti stanno ricordando il loro collega appena scomparso con le frasi più celebri della sua canzone più popolare.

Toto Cutugno e il tumore

15 anni fa i primi guai di salute, quando gli venne diagnosticato un tumore maligno alla prostata.

Fu Al Bano a prenotargli una visita al San Raffaele di Milano dove gli fu salvata la vita.