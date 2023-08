Gli artisti commentano la morte di Toto Cutugno: i messaggi di Jovanotti, Pausini, Malgioglio e tanti altri

La notizia della morte di Toto Cutugno è arrivata come una doccia fredda. Il suo nome è subito salito in cima ai trend dei social per via dei tanti messaggi di cordoglio arrivati dai personaggi dello spettacolo e dalle testate nazionali e internazionali. Le parole più affettuose arrivano dai suoi colleghi, che si sono precipitati sui loro canali social per condividere un ultimo saluto al cantautore de ‘L’italiano’ e un ricordo di vita insieme.

Gli artisti salutano Toto Cutugno

Nina Zilli è stata uno dei primi artisti a commentare la morte di Toto Cutugno: la voce di ‘Cinquantamila Lacrime’ ha pubblicato una foto del cantautore e gli ha dedicato le parole che più lo rappresentano: “Un italiano vero”.

All’appello non manca Laura Pausini, che su Twitter ha scritto: “Toto Cutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo”.

Su Instagram spunta il ricordo di Jovanotti, che pubblica uno scatto in cui lo vediamo in compagnia di Brunori Sas e dello stesso Cutugno durante una data del Jova Beach Party.

Lorenzo Cherubini ricorda quel momento come l’esibizione di un “impossibile favoloso trio” e descrive Toto Cutugno come “amico e maestro“, rievocando il periodo in cui da giovanissimo ascoltava le canzoni degli Albatros – la band in cui Cutugno militava prima di lanciarsi nella carriera solista – e sottolineando che lo stesso cantautore scrisse grandi testi poi portati al successo da altri artisti, come nel caso di ‘Soli’ di Adriano Celentano.

Cristiano Malgioglio, restando su Instagram, pubblica uno scatto bellissimo dell’artista appena scomparso e lo descrive come “un cantautore straordinario” e, scrivendo come se fosse a tu per tu con il nuovo grande assente, gli rammenta “quando desideravi che io aprissi un tuo concerto in Russia“.

Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, dedica alla voce di ‘Solo Noi’ parole piene di ammirazione: “Se ne va un grande autore di canzoni popolari, che sono patrimonio di tutti, e soprattutto se ne va un uomo forse schivo ma sicuramente un uomo per bene”.

“Ti auguro buon viaggio, amico caro ed amato”, scrive Enzo Ghinazzi in arte Pupo sulla sua bacheca.

Guè Pequeno pubblica un’immagine di Toto Cutugno con due mani giunte in atto di preghiera.

I ricordi del pubblico

“Se ne va, a 80 anni, con la sua chitarra in mano“, scrive una ragazza su Twitter. I post più ricorrenti riportano il link alla sua canzone più famosa, e per questo motivo un utente scrive: “Quando ero piccolo mi si inumidivano sistematicamente gli occhi ad ascoltare questa. Dunque mi guarderò bene dal riascoltarla ora”.

C’è tanto dolore tra i suoi fan, che anche dall’estero rivolgono al cantautore un saluto pieno di ammirazione e affetto. È il caso di un utente francese, che scrive: “‘L’italiano’ rimane per molti francesi un successo eterno. Per tanti come me, ascoltare le sue canzoni ci ha avvicinato all’Italia e molti artisti francesi hanno interpretato le sue canzoni”.

Qualcun altro scrive: “In confronto alla me**a rap e trap da cui siamo invasi, in confronto era un gigante“.

Il cordoglio della politica

Anche dal mondo della politica arrivano messaggi di affetto.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti scrive: “Il nostro Paese oggi perde uno dei suoi cantautori più straordinari, un pezzo di storia della nostra musica che con ‘L’italiano’ ha fatto il giro del mondo. Non lo dimenticheremo”.

Anche Matteo Salvini dedica un pensiero alla voce di ‘Voglio andare a vivere in campagna’: “Ha saputo far cantare milioni di persone, portando la musica italiana in tutto il mondo”.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella pubblica un virgolettato con parole estratte dal brano ‘Buonanotte’ e aggiunge: “Addio, Toto”.