Cino Tortorella morto il 23 marzo di 8 anni fa, il ricordo di Cristina D'Avena: "Mi ha insegnato l'umiltà"

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Cino Tortorella, l’indimenticato Mago Zurlì dello Zecchino d’Oro, scomparso a 89 anni il 23 marzo 2017. In occasione della ricorrenza, la onlus “Gli Amici di Mago Zurlì” ha raccolto pensieri e testimonianze di chi lo ha conosciuto o è cresciuto vedendolo in tv. Da Cristina D’Avena a Michele Emiliano fino al cardinale Matteo Zuppi, in tanti hanno voluto ricordare il conduttore e autore televisivo.

Cino Tortorella morto 8 anni fa

Cino Tortorella è stato un conduttore, autore e regista televisivo, noto soprattutto per aver ideato e condotto per cinquant’anni lo Zecchino d’oro.

Con la storica manifestazione canora per bambini da lui ideata era entrato nel cuori di molti e in tanti lo ricordano con affetto.

Fonte foto: Getty/Mondadori Cino Tortorella con una piccolissima Cristina D’avena allo Zecchino d’Oro

“Lo Zecchino d’Oro, la tua meravigliosa creatura, è diventata Patrimonio immateriale dell’Umanità, perché la musica è un messaggio universale di fratellanza e di pace”.

Così scrive su Facebook l’associazione “Gli Amici di Mago Zurlì”, una onlus che a 8 anni dalla scomparsa ha chiesto “a tutti i bambini di ieri e di oggi” di inviare pensieri e ricordi per Cino Tortorella.

Sono già tanti i messaggi raccolti nel giro di poche ore e pubblicati sul sito dell’associazione.

Il ricordo di Cristina D’Avena

Tra chi ha voluto dedicare un pensiero a Tortorella c’è Cristina D’Avena: “Cino è stato un grande punto di riferimento nella mia vita, nonché la persona che ha tenuto a battesimo il mio debutto artistico all’età di 3 anni e mezzo”.

“Era un uomo pieno di idee e di voglia di fare. Io gli volevo molto bene, perché era una persona sincera e vera, che mi ha insegnato l’umiltà, proprio come ha fatto la Signorina Mariele Ventre”.

“Senza di loro e senza Padre Berardo ci sentiamo tutti un po’ più soli”, ha detto la cantante.

Fonte foto: IPA Cino Tortorella con la moglie Maria Cristina Misciano

Le parole della moglie

La moglie, Maria Cristina Misciano, ha raccontato di essere cresciuta guardando lo Zecchino d’Oro e di aver poi realizzato il suo sogno da bambina, quello di sposare Mago Zurlì.

“È oggi, il 17 aprile 1958, giorno del mio sesto compleanno, che decido di farmi da sola un regalo, il più bello: da grande sposerò il Mago Zurlì e vivrò con lui e i nostri bambini in un castello fatato, in mezzo alle nuvole”, ha scritto.

E ancora: “29 maggio 1976: il mio sogno di bambina è diventato realtà: ho sposato stamattina Cino Tortorella”.

“Abbiamo 4 figli meravigliosi. È un vero mago, è il mio Mago…ha portato la magia, la gioia di vivere a tutti quelli che lo amano”.

Il messaggio di Michele Emiliano

Tra i messaggi raccolti dall’associazione anche quello del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Faccio parte di quella prima generazione di bambini cresciuti con la televisione in casa”, ha scritto in una lettera. E “dopo tanti anni ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Cino Tortorella”.

“Ricordo una persona straordinaria, che nonostante fosse abbastanza avanti con gli anni, aveva conservato quel ‘cuore da bambino’, che metteva in relazione con chiunque incontrasse”.

La sua scomparsa, ha detto Emiliano, ci ha portato via un “mago buono che aveva insegnato a noi bambini la forza del sorriso”.

Il ricordo di Cristina Chiabotto

“Ho conosciuto Mago Zurlì in una delle mie prime esperienze, lo Zecchino d’oro”, ha ricordato Cristina Chiabotto.

“Porterò con me lo sguardo meravigliato dei più piccoli di fronte ad un suo sorriso”, ha detto la showgirl.

Il messaggio del cardinale Zuppi

Anche il cardinale Matteo Zuppi ha voluto ricordare Cino Tortorella: “Ricordo con tanto affetto Cino per l’incontro così affettuoso che avemmo con un testimone così importante della vita per milioni di ‘ragazzi’ che sono cresciuti con lui”.

“La sua professionalità e simpatia rimane un esempio perché l’infanzia sia popolata da tanti maghi che la rendono bella e piena di amore”.