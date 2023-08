Le canzoni più famose di Toto Cutugno da Solo noi a Serenata, da Mamme a Gli amori: non solo L'Italiano

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

A poche settimane dal suo ottantesimo compleanno il mondo piange la scomparsa di un’icona della musica italiana. Toto Cutugno si è spento dopo una battaglia contro la malattia presso l’ospedale San Raffaele. La sua eredità è una melodia lunga decenni, intramontabile e che ha attraversato i confini, accumulando oltre 100 milioni di copie vendute e lasciando un’impronta indelebile nella storia musicale nazionale.

Toto Cutugno e Sanremo

È noto il profondo legame tra Toto Cutugno e il Festival della Canzone Italiana. Con ben quindici partecipazioni al festival di Sanremo, Toto Cutugno è stato un habitué dell’evento, dimostrando il suo attaccamento alla celebre manifestazione.

E tra le sue opere più celebri spicca “Solo Noi” (1980), il suo trionfo sul palco dell’Ariston. Il brano ha superato canzoni come “Su di Noi” di Pupo e “Mariù” di Gianni Morandi. Il brano ha poi dominato le classifiche per oltre tre mesi, attestandosi al diciottesimo posto nella graduatoria dei singoli più venduti.

Fonte foto: ANSA

Toto Cutugno non è stato solo “eterno secondo”: sua la vittoria a Sanremo 1980 con “Solo noi”

Un italiano vero

Nel 1983 arriva la vera e propria svolta nella carriera dell‘artista scomparso il 22 agosto 2023 a 80 anni. Con “L’Italiano“, Toto Cutugno ha conquistato il mondo, diventando un ambasciatore della canzone italiana all’estero.

Sebbene non abbia vinto il festival di Sanremo, il brano ha spopolato nella classifica Totip “Cantanti & Vincenti” e ha fatto segnare oltre 100 milioni di copie vendute globalmente, con traduzioni in numerose lingue, inclusa quella cinese.

Da “Serenata” a “Le mamme”

Un anno dopo, nel 1984, è arrivata “Serenata“, una canzone intrisa di romanticismo, dedicata alla sua prima moglie Carla. Sebbene meno famosa rispetto ad altre opere, il brano ha conservato il suo fascino intimo e profondo.

Nel 1989, Toto Cutugno ha toccato i cuori di tutti con “Le Mamme“, un inno alla figura materna che ha ottenuto il secondo posto a Sanremo, facendosi strada tra il duo composto da Fausto Leali e Anna Oxa. L

La canzone è spesso considerata una delle più belle dediche alle madri e riesce ad emozionare anche gli ascoltatori più duri.

Gli amori e la campagna

Il 1990 ha portato “Gli Amori“, una canzone che ha ottenuto nuovamente il secondo posto a Sanremo, ma che ha regalato a Toto Cutugno una straordinaria collaborazione con Ray Charles. L’esibizione al Palafiori è stata un trionfo, suggellando il prestigio dell’artista.

Nel 1995 è arrivato “Voglio Andare a Vivere in Campagna“, inizialmente sottovalutata ma divenuta col tempo un inno alle radici e alle origini, amato e cantato in tutto il mondo.

I tanti successi, i brani indimenticabili e l’innegabile talento autorale, espresso anche scrivendo pezzi per altri colleghi, hanno consacrato Toto Cutugno come uno degli artisti più apprezzati e amati del panorama italiano. Nella giornata dell’addio, innumerevoli sono stati i ricordi e i messaggi di cordoglio per una figura capace di lasciare il segno nella vita di tanti.