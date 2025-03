Morta L.J. Smith autrice dei libri di The Vampire Diaries, la scrittrice aveva una malattia autoimmune

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L.J. Smith, autrice di The Vampire Diaries, è morta dopo una lunga malattia a 66 anni. Era affetta dalla granulomatosi di Wagner, una patologia autoimmune. Smith fu estromessa dalla scrittura della saga dalla sua casa editrice, che ne ha mantenuto la proprietà intellettuale.

È morta a 66 anni la scrittrice L.J. Smith, scrittrice famosa per essere stata l’autrice della serie di libri The Vampire Diaries, titolo tradotto in italiano come Il Diario del Vampiro.

La scrittrice era affetta da una grave malattia autoimmune, la granulomatosi di Wagner. La diagnosi risaliva al 2015, quando Smith era finita in coma per tre settimane a causa dei sintomi della patologia.

La malattia porta il sistema immunitario ad aggredire per errore i vasi sanguigni delle vie respiratorie, cominciando spesso dal naso per poi spostarsi fino ai polmoni. Ha un’incidenza molto bassa, di soli 10 casi ogni milione di persone.

Il contenzioso tra L.J. Smith e la casa editrice

L.J. Smith iniziò a scrivere The Vampire Diaries nel 1990, quando il libro per ragazzi le fu commissionato da Elise Donner, della casa editrice Alloy Entertainment.

Dopo la prima trilogia, Smith firmò un contratto per altri due cicli di romanzi di The Vampire Diaries, ma durante la stesura del secondo contravvenne alle indicazioni narrative della casa editrice e fu licenziata.

La proprietà intellettuale dei libri rimase di Alloy Entertainment, che commissionò a un’altra autrice di finire i cicli iniziati. Smith iniziò, nel 2014, a pubblicare la propria versione dei romanzi sotto forma di fanfiction.

Il successo dei libri e della serie Tv

Nel 2014 la serie aveva venduto oltre 5 milioni di copie e aveva contribuito al fenomeno dei romanzi paranormali per ragazzi che aveva riscontrato enorme successo nel primo decennio degli anni 2000.

Al contempo, nel 2009, i romanzi della saga erano diventati il soggetto per una serie televisiva che, anche in Italia, rimarrà titolata allo stesso modo dell’opera letteraria, The Vampire Diaries.

La produzione espanderà l’universo narrativo originale con 8 stagioni composte da 171 episodi e uno spin-off, intitolato The Originals, a sua volta composto da 5 stagioni per un totale di 92 episodi.