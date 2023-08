Tir in fiamme sull'autostrada A14 vicino al raccordo per l'Ascoli mare all'altezza di Spinetoli

Paura sull’autostrada A14, e molti disagi per la viabilità, a causa di un camion che ha preso fuoco attorno a mezzogiorno. Il fatto è avvenuto a 4 km prima dell’uscita per Spinetoli, in direzione Ascoli Piceno. Chiuso per alcune ore un tratto dell’autostrada vicino al raccordo per l’Ascoli mare.

Camion in fiamme in A14

Il traffico è immediatamente impazzito e lunghe code hanno paralizzato la viabilità per chi dal litorale si recava verso Ascoli Piceno.

Il posto è stato raggiunto da polizia stradale e vigili del fuoco che sono intervenuti con due autobotti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto il fatto. L’autostrada A14 è anche detta Bologna-Taranto o Autostrada Adriatica. Collega Bologna a Taranto ed è lunga 743,4 km. È gestita da Autostrade per l’Italia per tutta la sua lunghezza.

A prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento, il rimorchio del tir che era stato caricato di generi alimentari.

Si sospetta il corto circuito, ma le cause sono ancora oggetto di indagine.

Il cielo è stato solcato da un’alta colonna di fumo nero visibile da lunga distanza e l’aria è diventata acre.

Coda di 2 km sull’A14

Stop al traffico in direzione mare per alcune ore. Messa in sicurezza la zona, c’è voluto molto tempo per smaltire la coda di 2 km che si era formata. La viabilità è stata infine ripristinata.

Tir in fiamme in A14: come sta il conducente

Nessun pericolo per il camionista: quando si è accorto delle fiamme è riuscito ad accostare e ha lasciato l’abitacolo chiamando i soccorsi.

Camion a fuoco in A14: precedente recente

È la seconda volta nel giro di pochi giorni che un autocarro va a fuoco in A14.

Nella mattinata di lunedì 31 luglio un camion ha preso fuoco in A14 in direzione sud, all’altezza del km 31.

Il posto è stato raggiunto e messo in sicurezza da polizia stradale e vigili del fuoco.

Anche in quell’occasione lunghe code e, fortunatamente, nessun ferito.