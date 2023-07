Incidente sulla superstrada Cassino-Sora vicino Frosinone: camion si scontra con un'auto e precipita nel vuoto

Un drammatico incidente si è verificato sulla superstrada Cassino-Sora, in provincia di Frosinone, nella giornata di sabato 15 luglio.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Frosinone Today’, un camion si è scontrato violentemente con un’automobile (una monovolume) ed è poi precipitato nel vuoto dal cavalcavia. Il mezzo pesante (un’autocisterna per il trasporto di siero di latte, che proveniva da Roma ed era vuota) è atterrato diversi metri più in basso.

La dinamica precisa dell’incidente, al momento, non è ancora chiara ed è al centro delle indagini delle autorità competenti. Sembrerebbe che il camion abbia cercato di evitare l’impatto con l’automobile, sfondando in questo modo il guardrail e finendo in una scarpata.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale è avvenuto in località Folcara, nel territorio di Cassino.

Il bilancio dell’incidente stradale

L’autista del mezzo pesante è rimasto miracolosamente illeso nell’incidente stradale avvenuto sulla superstrada Cassino-Sora. Purtroppo, il conducente dell’automobile è deceduto.

Dove è avvenuto l’incidente

L’incidente stradale si è verificato sulla superstrada Cassino-Sora all’altezza di Folcara, in territorio di Cassino, nella provincia di Frosinone.

Altro incidente mortale a Palermo

Un altro incidente mortale, con protagonista anche in questo caso un camion, si è verificato nella giornata di sabato 15 luglio a Cinisi, in provincia di Palermo.

Come riportato da ‘Palermo Today’, un anziano di 82 anni è stato travolto da un mezzo pesante mentre attraversava la strada. Diversi passanti hanno contattato il 112 per richiedere l’intervento di un’ambulanza ma per l’uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo, non c’è stato purtroppo nulla da fare.