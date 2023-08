Rimorchio di un camion si stacca e travolge una famiglia a San Gimignano: tre feriti, grave una donna

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente a San Gimignano, in provincia di Siena, nel pomeriggio di lunedì 7 agosto 2023. Il rimorchio di un camion, staccatosi dal mezzo pesante, ha travolto una famiglia di turisti stranieri che stava passeggiando, ferendo tre di loro. Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Rimorchio travolge una famiglia

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 17 di lunedì 7 agosto 2023 nei pressi di viale Roma, lungo la SP1 tra la rotatoria delle 4 Strade e la curva di Manetto a San Gimignano, in provincia di Siena. Secondo quanto si apprende, un rimorchio avrebbe travolto una famiglia straniera di quattro presone, due adulti e due bambini, che si trovavano a passaggio sulla strada.

Il carico si è staccato dal camion e nella sua caduta, provocata da cause ancora da accertare, ha colpito in pieno i quattro che si trovavano di passaggio. Un sinistro che ricorda quanto successo qualche giorno fa a Milano, dove un 18enne è stato travolto da un’auto mentre si trovava a passeggiare sul marciapiede con la madre.

Tre feriti, grave una donna

Tre le persone rimaste ferite, tra cui un bambino e la mamma. Il piccolo, secondo quanto si apprende dai giornali locali, avrebbe riportato soltanto ferite lievi, mentre a destare preoccupazione è lo stato di salute della donna.

Dalle prime informazioni che trapelano, infatti, la donna è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, con lesioni molto gravi agli arti superiori ed inferiori. Per il trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, con ben due velivoli che si sono alzati in cielo per velocizzare i soccorsi.

Il messaggio del sindaco e le critiche

Sul posto sono intervenuti anche due ambulanze, un’auto medica, la municipale e i carabinieri, oltre che i vigili del fuoco con tanto di gru per cercare di rimettere in carreggiata il rimorchio che si è ribaltato. Via anche ai rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A precipitarsi sul posto anche il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, che sui social ha aggiornato tutti sull’incidente, facendo sapere che la strada in cui è avvenuto è al momento chiusa. Ma nei commenti al post c’è chi punta il dito.

“Che ci faceva un camion con rimorchio che entrava a San Gimignano?” chiede un cittadino, con un altro che gli fa eco: “Una vita che lo diciamo, dalla rotonda del piazzale alla rotonda di strada devono entrare solo i residenti. Troppo traffico”.