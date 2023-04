Tifosi fermati con mazze e martelli prima di Roma-Feyenoord: circa 20 ultras giallorossi bloccati in un pub

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Cresce la tensione a poche ore dal fischio d’inizio della partita tra Roma e Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si teme che ci possano essere scontri tra gruppi di ultras giallorossi e olandesi. Come fa pensare il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine di armi varie nelle auto di una ventina di tifosi romanisti.

Mazze, bastoni e martelli in auto

Venti ultras della Roma sono finiti nei guai per essere stati trovati in possesso di mazze, bastoni e martelli. Le armi sono state rinvenute nel portabagagli delle loro auto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, nel corso dei controlli prepartita relativi alla gara di questa sera tra Roma e Feyenoord.

Come riporta Ansa, i tifosi sono stati intercettati dai poliziotti delle volanti e della Digos all’altezza di un pub di via Andrea Doria, nel quartiere Prati, non troppo distante dallo stadio Olimpico. I venti tifosi sono stati identificati e portati presso uffici di polizia.

Fonte foto: ANSA Alcune delle armi trovate dalla polizia nei controlli prima di Roma-Feyenoord

Tensioni nella notte

Nella serata di mercoledì e nella notte ci sono stati diversi momenti di tensione quando gruppi di ultras romanisti hanno cercato di ingaggiare scontri con i tifosi del Feyenoord. Nonostante il divieto di assistere alla partita Roma-Feyenoord per motivi di sicurezza, gruppi di olandesi hanno comunque raggiunto la Capitale da Rotterdam.

Diversi ultras romanisti, alcuni incappucciati e armati, hanno provato a raggiungere e ingaggiare circa trenta tifosi olandesi che si trovavano in un pub nella zona del Colosseo.

I giallorossi sono stati intercettati dalla polizia, che li ha bloccati e dispersi, anche con l’uso di idranti. Gli agenti hanno quindi fatto salire gli olandesi su dei pullman scortandoli in albergo.

Roma blindata

Il centro della Capitale è blindato da mercoledì, quando è scattato il piano di sicurezza in vista della partita di questa sera allo stadio Olimpico tra la Roma e il Feyenoord. Dispiegati circa 1500 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, osservate speciali le aree del centro storico e del Colosseo.

Il timore è che possano esserci scontri tra gruppi di ultras giallorossi e olandesi, arrivati in città nonostante il divieto di accesso allo stadio.

Si teme anche eventuali danni alla città, come accaduto il 19 febbraio 2015, sempre in occasione di Roma-Feyenoord, quando dei tifosi olandesi danneggiarono la Barcaccia, la fontana di Bernini in piazza di Spagna.