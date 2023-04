Roma blindata per la partita con il Feyenoord: dal Colosseo alla Stazione Termini, strade chiuse e bus deviati

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Roma sembra pronta ad una battaglia. Centro storico blindato per due giorni in vista della partita della Roma contro il Feyenoord, in programma giovedì. Si temono scontri e atti vandalici da parte dei tifosi olandesi, come già successo nel 2015. Viabilità e linee degli autobus saranno modificate e ritorneranno alla normalità solo venerdì.

Roma si prepara alla partita

Alleanze, torti e vendette, quella tra le tifoserie di calcio europee sembra una guerra. Le partite sono occasioni di battaglia, e il campo dello scontro giovedì sera sarà Roma.

I tifosi del Feyenoord, gemellati con quelli del Napoli e quindi rivali della curva romanista, arriveranno a centinaia in città per la partita di Europa League, nonostante il divieto di entrare allo stadio.

Fonte foto: ANSA La fontana della Barcaccia, danneggiata dai tifosi del Feyenoord nel 2015

La polizia è stata allertata e più di mille agenti pattuglieranno il centro. L’obiettivo è impedire scontri tra ultras, ma anche atti di vandalismo, come già accaduto nel 2015.

Cosa è successo nel 2015

In occasione della partita di andata dei sedicesimi di Europa League della stagione 2014/2015, i tifosi del Feyenoord invasero Roma a migliaia.

La sera della vigilia della partita alcuni piccoli incidenti a Campo dei Fiori, poi, nel pomeriggio del 19 febbraio, il ritrovo degli ultras olandesi in Piazza di Spagna.

La polizia tentò di sgomberarli, e la tensione scoppiò in scontri violenti e in atti di vandalismo contro la fontana della Barcaccia. La scultura fu scalfita in 110 punti, un danno definito non recuperabile.

Le modifiche alla viabilità

Memore degli eventi passati, la città si sta preparando per prevenire ogni possibile momento di tensione e soprattutto ulteriori danneggiamenti al proprio patrimonio artistico.

Dalle 17 alle 21 di domani giovedì 20 aprile, orario in cui si svolgerà la partita, dovranno restare disattivate le fermate bus sul lungotevere Diaz all’altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all’altezza dell’Aula Bunker.

Ai tifosi del Feyenoord è proibito non solo entrare allo stadio, ma anche avvicinarvisi in taxi. Quelli che proveranno a sfruttare questo metodo dovranno essere accompagnati in Largo Ferraris IV.

Oltre alle consuete deviazioni della viabilità nell’area dello stadio, da ricordare anche il divieto di sosta esteso nell’intera area del Foro Italico, dove in caso di necessità la viabilità potrebbe essere interrotta.