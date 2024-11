Giocattoli per bambini sequestrati a Livorno, bloccate 4 mila confezioni di slime: rischi per la salute

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Livorno sono stati sequestrati alcuni giocattoli per bambini. Nello specifico, in seguito a un controllo sulla conformità alla normativa relativa alla sicurezza, sono state bloccate 4 mila confezioni di slime.

Perché sono stati sequestrati i giocattoli per bambini a Livorno

Con l’avvicinarsi del Natale si sono intensificate le attività di ispezione sui giocattoli per bambini e, proprio in conseguenza di ciò, a Livorno è scattato il sequestro di 4 mila confezioni di slime.

I funzionari del reparto controlli dell’Ufficio delle Dogane di Livorno hanno effettuato un controllo documentale seguito da una approfondita verifica sul carico della merce importata, tra cui le 4 mila confezioni di slime.

Dall’esame documentale, come riportato dall’agenzia Adnkronos, i funzionari hanno riscontrato alcune criticità che hanno portato a un’approfondita verifica fisica e all’invio di campioni di diversi articoli al laboratorio chimico delle dogane. L’analisi sui prodotti aveva lo scopo di accertare la conformità dei giocattoli alla normativa di sicurezza italiana ed europea.

I risultati di laboratorio hanno evidenziato in alcuni articoli un livello superiore ai limiti imposti dalla norma di metalli pesanti, che possono provocare gravi danni alla salute dei bambini anche solo per contatto cutaneo prolungato.

Per questo motivo i funzionari hanno sequestrato le 4 mila confezioni di slime e denunciato il procuratore della società importatrice.

Il sequestro è stato eseguito dai funzionari del reparto controlli dell’Ufficio delle Dogane di Livorno.

Cos’è lo slime

Lo slime è una pasta sintetica plasmabile colorata molto apprezzata e usata dai bambini, in particolare dai più piccoli.

Quali sono i giocattoli più pericolosi

Ogni anno, in Toscana, entrano decine di migliaia di giochi non a norma. A intercettare i carichi è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che, grazie a un laboratorio a Livorno, specializzato tra le altre cose proprio nell’analisi dei giocattoli, tenta di scovare la merce irregolare. Lo scorso anno, come riportato da La Repubblica, oltre il 40% dei prodotti analizzati sono risultati non conformi.

Tra i più pericolosi, hanno spiegato dall’Agenzia, ci sono “i peluches e le bambole di pezza, perché non hanno cuciture resistenti”. Seguono quelli che contengono sostanze chimiche tossiche, come i ftalati, utilizzati nelle industrie per ammorbidire plastiche e gomme. “Ci sono capitati guantoni da boxe per i più piccoli che li contenevano e, se messi in bocca, potevano provocare reazioni allergiche o avere effetti sulla crescita. Erano parecchio tossici», hanno spiegato Carmela Polizzi e Carolina Marra che lavorano nel laboratorio.