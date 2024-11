Naufragio di una nave nel Mar Rosso con 31 turisti dispersi vicino alle coste di Marsa Alam in Egitto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia in Egitto. 31 turisti e 14 membri dell’equipaggio della nave turistica Sea Story che stava effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam, sul Mar Rosso, risultano dispersi. Le ricerche in seguito al naufragio sono in corso, con il coinvolgimento di diverse autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero sopravvissuti.

Il naufragio di una nave turistica nel Mar Rosso

La segnalazione della scomparsa dell’imbarcazione è stata ricevuta dal Governatorato del Mar Rosso nella prima mattina di lunedì 25 novembre. Lo riporta il sito RaiNews24.it.

Il Maggiore Generale Amr Hanafi, Governatore del Mar Rosso in Egitto, si è immediatamente coordinato con le autorità locali per far fronte all’incidente.

Mar Rosso, al largo della costa di Marsa Alam

Secondo fonti qualificate egiziane citate dall’Ansa, ci sarebbero “alcuni sopravvissuti”.

Non si sa, tuttavia, quante siano le persone messe in salvo e in che condizioni figurino.

I turisti dispersi

I turisti che si trovavano a bordo del mezzo e che stavano compiendo una crociera in prossimità delle coste di Marsa Alam erano di varia nazionalità. Al momento non è dato sapere se tra loro fossero presenti anche cittadini italiani.

La barca sarebbe stata affittata per attività di immersione.

La comitiva era partita nella giornata di domenica 24 novembre da Marsa Alam e l’escursione sarebbe dovuta durare fino a venerdì 29.

L’imbarcazione affondata

Secondo quanto riferito sul web da appassionati di immersione, il modello dell’imbarcazione presenta 18 cabine è può ositare fino a 36 passeggeri.

Nel salone principale si trova un centro di intrattenimento con una sala cinema, oltre che una piccola biblioteca. L’equipaggio a bordo prevede anche personale addetto alla cucina.