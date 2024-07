Norovirus sulla nave da crociera, incubo per 200 passeggeri: vomito e diarrea, tutti chiusi in cabina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Viaggio da incubo per 200 passeggeri di una nave da crociera, colpiti da vomito e diarrea a causa del norovirus e costretti a rimanere chiusi in cabina.

Norovirus sulla nave da crociera: il racconto di Jessica Bird

I vacanzieri hanno accusato i sintomi dopo essere saliti a bordo della nave da crociera di lusso MV Ventura della compagnia P&O. Circa 200 passeggeri sono rimasti confinati nelle loro cabine.

Tra i passeggeri che si sono ammalati ci sono Jessica Bird, un’infermiera di 27 anni, e sua nonna Cynthia Davies, di 86 anni. Come riportato dal Daily Mirror, avevano pagato per una crociera di 10 giorni e sono salite a bordo della nave a Southampton il 20 aprile, ma sei giorni dopo Jessica ha iniziato a soffrire di vomito e diarrea.

La nave da crociera è della compagnia P&O

L’infermiera ha informato lo staff della nave delle sue preoccupazioni per la nonna, che aveva problemi di mobilità e che è stata trasferita in un’altra cabina. Le condizioni di Jessica Bird sono rapidamente peggiorate ed è stata messa in quarantena e attaccata a una flebo. Il medico della nave l’ha anche collegata a un monitor ECG per il cuore dopo che Jessica ha lamentato dolori al petto.

La 27enne è rimasta malata per il resto del viaggio ed è stata costretta a prendersi tre giorni di ferie al suo ritorno a casa a Rotherham. La nonna ha iniziato sentirsi male il giorno dopo il suo rientro a casa a Sheffield.

Al giornale, Jessica Bird ha raccontato: Non sono mai stata così male”.

Norovirus in crociera: la testimonianza della famiglia Bond

Jill e Andrew Bond sono saliti a bordo della nave da crociera MV Ventura l’11 maggio per una crociera di due settimane attorno alle Isole Canarie prenotata per celebrare il loro 25° anniversario di matrimonio.

I due hanno riferito di aver ricevuto un’e-mail da P&O che diceva che ci sarebbe stato un ritardo di 90 minuti nella partenza da Southampton mentre il personale puliva la nave. Il 16 maggio Jill, 67 anni, ha iniziato a soffrire di “costante” nausea e diarrea il 16 maggio. Due giorni dopo anche Andrew, 59 anni, si è ammalato. La coppia è rimasta in cabina per cinque giorni finché i sintomi non sono migliorati.

Andrew Bond ha commentato: “Siamo stati in crociera in passato, ma questa è stata sicuramente la peggiore in termini di igiene. Jill e io ci siamo ammalati uno dopo l’altro, il che è un bene, visto quanto eravamo malati. I primi due giorni di malattia sono stati i peggiori in assoluto che abbia mai provato”.

Poi ha aggiunto: “Sembrava che molte altre persone non stessero bene ed è stato davvero preoccupante vedere le cabine chiuse durante la crociera, i vassoi lasciati intatti fuori dalle porte e un sacco di cibo ordinato ma non mangiato”.

Norovirus sulla nave da crociera: le parole dell’avvocato dei viaggiatori

Lo studio legale Irwin Mitchell sta indagando sulla causa delle malattie subite dai passeggeri.

L’avvocato Jatinder Paul, che rappresenta i passeggeri della nave, ha dichiarato: “Tutti i nostri clienti attendevano con ansia la loro crociera, ma i loro resoconti di prima mano sulla loro malattia e l’impatto che ha avuto su tutti loro sono preoccupanti”.

E ancora: “Il norovirus è una malattia particolarmente spiacevole e può essere molto grave in alcuni casi. In quest’ultimo focolaio, i resoconti parlano di alcuni a bordo portati in ospedale in Spagna con sepsi e insufficienza renale”.