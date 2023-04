Capo della polizia in allerta prima di Roma-Feyenoord: rischio di arrivo di tifosi olandesi sotto falso nome

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sale la tensione a Roma in vista della partita contro il Feyenoord valevole per i quarti di finale di Europa League. La trasferta è stata vietata ai tifosi olandesi, ma secondo il capo della Polizia c’è il rischio che possano comunque riuscire ad arrivare nella Capitale.

Roma-Feyenoord, possibili tifosi sotto falso nome

Come accaduto in autunno in occasione della partita contro la Lazio, i tifosi olandesi del Feyenoord non potranno seguire la squadra a Roma: lo ha deciso il viceprefetto vicario Raffaella Moscarella, con un’ordinanza firmata il 2 aprile.

Il settore ospiti dello Stadio Olimpico sarà chiuso e vige il divieto di vendita in tutti gli altri settori per i residenti in Olanda, provvedimenti simili a quelli attuati per la partita d’andata di settimana scorsa per i tifosi giallorossi.

Fonte foto: ANSA La fontana della Barcaccia di Roma, vandalizzata dai tifosi del Feyenoord nel 2015

Il capo della Polizia Lamberto Giannini, riporta Ansa, non è preoccupato. Le autorità italiane sono in contatto con quelle olandesi e con Federalberghi, ma sul rischio che qualcuno possa arrivare sotto falso nome ammette: “Al momento abbiamo l’informazione di questa possibilità, vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che si vanno concretizzando giorno dopo giorno”.

Allerta a Roma in vista della partita di giovedì

Per Giannini, ci vorrà massima attenzione soprattutto il giorno prima della partita, mercoledì 19 aprile: “Da parte della prefettura e della questura c’è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto” ha dichiarato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a Roma potrebbero comunque arrivare centinaia di ultras olandesi, tra i quali alcuni appartenenti alla frangia più violenta della “tifoseria” del Feyenoord. Non è escluso, inoltre, che possano arrivare nei giorni prima per seguire Napoli-Milan, data la vicinanza tra le due tifoserie.

La Questura ha chiesto alle strutture alberghiere di segnalare eventuali ospiti olandesi, ma Roberto Roscioli di Federalberghi ha sottolineato che si potrà sapere solo al momento del check-in e che “Di fatto sfuggirà dai radar chi alloggerà in appartamenti e b&b“.

Nel 2015 è stata danneggiata la Barcaccia

Le misure prese contro i tifosi del Feyenoord sono dovute a quanto accaduto nel 2015, a quegli incidenti nella Capitale che portarono al danneggiamento della fontana della Barcaccia, nuovamente preda di atti vandalici anche qualche mese fa.

Nelle ultime settimane, la tensione è stata alta anche a Napoli in occasione della partita contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. Centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade, danneggiando anche qualche negozio.

Le immagini della guerriglia urbana hanno fatto il giro d’Europa e risollevato il delicato tema della sicurezza in occasione di alcune partite tra tifoserie particolarmente violente o con trascorsi.