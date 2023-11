SONDAGGIO - Critiche a Elena Cecchettin per le interviste dopo la morte della sorella Giulia: cosa ne pensi?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La vicenda di Giulia Cecchettin è stata – ed è tuttora – presente sulle prime pagine e sui siti dei giornali, ma è anche tema di dibattito politico e tra i cittadini. Si è parlato della morte della 22enne, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta poi arrestato in Germania, ma anche dei familiari dei due ragazzi coinvolti, soprattutto di Elena Cecchettin, sorella della vittima.

In questi giorni di dolore, Elena Cecchettin – così come altri componenti della famiglia – ha rilasciato diverse interviste in cui ha puntato il dito per esempio contro il ministro Matteo Salvini e, in senso lato, ammonendo il genere maschile, mettendolo di fronte alle proprie responsabilità per la persistenza di una cultura patriarcale.

Non sono mancate le critiche alla ragazza, da Giuseppe Cruciani a Cesara Buonamici.

Tanti altri, invece, hanno sostenuto Elena Cecchettin, soprattutto sui social.

E voi cosa ne pensate delle interviste della sorella di Giulia? Sono un modo giusto per accendere finalmente un riflettore sulla piaga del femminicidio o le ritenete inopportune?

