Giuliano Amato a Giovanna Pancheri di SkyTg24: "Quando stacchi?": pensava di non essere in onda, il video

Il video di una clamorosa gaffe di Giuliano Amato nei confronti della giornalista Giovanna Pancheri, nel corso di un intervento in diretta su SkyTg24, è già virale sui social. L’ex presidente del Consiglio, al termine dell’intervista, si è lasciato scappare una frase, convinto di non essere più in onda. Al contrario, la sua battuta è stata trasmessa in diretta nazionale e ha suscitato non poco imbarazzo nella giornalista.

La gaffe con Giovanna Pancheri di SkyTg24

Per la precisione, dopo l’intervento di Giuliano Amato la giornalista ha detto: “Grazie presidente, come sempre illuminante. Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo”.

Subito dopo, Amato ha detto: “Okay, mademoiselle. Quando stacchi?”.

Nonostante l’imbarazzo, Giovanna Pancheri ha mantenuto un certa compostezza e ha risposto: “Siamo ancora in onda. Glielo dico appena comincia la pubblicità. Comunque venerdì”.

Il numero ha scatenato i più fantasiosi commenti sui social. “If Joe Biden and Silvio Berlusconi had a son”, scrive qualcuno.

“Fa molto serie tv anni ’90”, scrive qualcun altro.

Fonte foto: ANSA Giuliano Amato

Chi è Giuliano Amato

Giuliano Amato è stato due volte Presidente del Consiglio: il primo mandato durò dal 1992 al 1993, il secondo dal 2000 al 2001.

Tra gli impegni più recenti, nell’ottobre 2023 era stato nominato presidente della Commissione Algoritmi per lavorare sull’impatto dell’intelligenza artificiale.

Nel gennaio dell’anno corrente, Amato ha rinunciato all’incarico per una polemica con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel 2022 Amato è stato anche presidente della Corte Costituzionale.

Nel corso del governo Prodi II ha ricoperto la carica di Ministro dell’Interno.