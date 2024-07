La Zanzara di Radio 24 chiude per sempre? Il tweet di David Parenzo che tagga Giuseppe Cruciani, fan impauriti

La Zanzara, vulcanica e irriverente trasmissione di Radio 24, chiude per sempre? La domanda se la stanno ponendo tanti utenti affezionati al programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, dopo che quest’ultimo ha scritto un tweet in cui ha lasciato intendere che non è escluso che la trasmissione possa chiudere i battenti e non riaprire a settembre.

Radio 24, La Zanzara chiude? Il tweet di David Parenzo

Giovedì 24 luglio è andata in onda l’ultima puntata stagionale de La Zanzara. Parenzo ha annunciato lo stop estivo con un cinguettio su X.

“Oggi La Zanzara chiude i battenti+++ ultima puntata… poi si torna (forse) a settembre”, ha scritto il giornalista, taggando Cruciani.

Fonte foto: ANSA

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara

Quel “forse” tra parentesi ha innescato il panico tra i radioascoltatori che da anni seguono fedelmente il programma. In effetti il tweet di Parenzo è alquanto ambiguo e lascia trapelare che non è detto che La Zanzara torni a essere trasmesso su Radio 24 dopo agosto.

Il silenzio di Giuseppe Cruciani

Cruciani, al momento, non ha commentato l’esternazione del collega.

Ci hanno pensato tantissimi utenti a farlo, augurandosi che la trasmissione torni regolarmente nel palinsesto della radio del Sole 24 Ore tra qualche settimana.

La Zanzara chiude? Perché l’ipotesi è remota

Davvero La Zanzara potrebbe chiudere oppure si tratta di una furbata di Parenzo usata per creare un po’ di scompiglio e mescolare le carte? L’ipotesi più probabile è la seconda.

Il programma, nato nel 2006 grazie a un’idea del vulcanico Giuseppe Cruciani (celebre il suo recente attacco a Elena Cecchettin), è diventato un appuntamento fisso quotidiano per migliaia di radioascoltatori.

E non è la prima volta che sorgono voci relative a una sua presunta chiusura. Anzi, a onor del vero, negli ultimi anni, quasi ogni estate va in scena il medesimo copione, alimentato ora da Cruciani, ora da Parenzo.

Vero è che in passato ci sono state diverse trattative che hanno visto protagonisti Cruciani e altre emittenti radiofoniche prestigiose che avevano il fine di scippare La Zanzara e lo stesso giornalista romano a Radio 24.

Alla fine, però, ‘Crux’, soprannome del conduttore, ha sempre deciso di rimanere nell’emittente che ha visto nascere e crescere la sua ‘creatura’. Molto probabile che anche questa volta finisca allo stesso modo.

La smentita di Parenzo

Raggiunto dall’Adnkronos, dopo le voci sulla chiusura della trasmissione, David Parenzo ha fatto chiarezza.

Il conduttore ha sostanzialmente smentito.

Ecco le sue parole:

“La Zanzara chiude? Ma quando mai, abbiamo già rinnovato tutto, anzi ci saranno anche delle importanti novità che non possiamo comunicare. “Per scaramanzia dico sempre forse, non si sa mai cosa può succedere domani, mi piace scherzare. Non solo andrà in onda, ma ci saranno nuovi prodotti che non posso rivelare”.