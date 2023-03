Si schiantano con l'auto contro un muro a Santa Marinella: morto il conducente, ferito l'altro passeggero

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella notte a Santa Marinella, comune del litorale nord di Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è andata a sbattere contro il muro perimetrale che corre lungo la carreggiata. Coinvolto nell’impatto anche un amico, a bordo del veicolo sul sedile del passeggero, che si trova adesso ricoverato in ospedale, ma, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 23.30 di ieri in via 4 Novembre, nel comune romano. L’auto di media cilindrata ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro il muro di cinta perimetrale a bordo della strada.

Fonte foto: ANSA Il tratto di strada nel comune di Santa Marinella dove è avvenuto l’incidente

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, per estrarre il conducente e l’amico dall’abitacolo ed assicurarli alle cure del personale sanitario. Il medico arrivato sul luogo dell’incidente ha constatato il decesso del 31enne alla guida dell’auto. Il ragazzo ha perso la vita il giorno del suo compleanno.

I carabinieri di Civitavecchia hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sulle cause non è esclusa nessuna ipotesi, dal colpo di sonno all’alta velocità. Secondo quanto riferito da RomaToday, non è escluso che il trentunenne e l’amico stessero tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno della vittima.

L’incidente sull’A14

L’impatto mortale di Santa Marinella è avvenuto a poche ore di distanza da un altro incidente fatale avvenuto ieri sull’A14: una persona ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un camion e un autobus in autostrada, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere del Mezzogiorno, il camion avrebbe tamponato l’autobus in quel momento privo di passeggeri e nell’urto il conducente del mezzo pesante ha perso la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 con l’eliambulanza, l’automedica di Osimo e l’infermieristica di Loreto, assieme ai vigili del fuoco e alla polizia autostradale. Per l’autotrasportatore, rimasto incastrato nel violento schianto, non c’è stato nulla da fare.