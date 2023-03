Un morto nell'incidente stradale sull'A14 tra bus e camion a Loreto, autostrada chiusa e traffico in tilt

Un altro incidente mortale si è verificato nella giornata di lunedì 6 marzo sull’autostrada A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud.

Schianto mortale sull’A14 tra un camion e un bus

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 14 di lunedì 6 marzo tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud, lungo la carreggiata nord, all’altezza del km 244,600.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, un camion ha tamponato un autobus (in quel momento privo di passeggeri). Il conducente del mezzo pesante che ha tamponato il bus ha perso la vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Incidente mortale sull’A14: inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 con l’eliambulanza, l’automedica di Osimo e l’infermieristica di Loreto, assieme ai vigili del fuoco e alla polizia autostradale. I soccorsi prestati all’autotrasportatore, rimasto incastrato nel violento schianto, si sono rivelati purtroppo inutili.

Autostrada A14 chiuse in entrambe le direzioni

In seguito all’incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 6 marzo, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate: si sono formate code di 1 chilometro in direzione nord, a partire da Civitanova Marche, e 1 chilometro in direzione di Pescara a partire da Ancona Sud. Per le automobili dirette a nord è prevista una uscita obbligatoria al casello di Loreto (dove la coda è arrivata a 3 Km).

Alle ore 14,50 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona Sud in direzione Bologna, a causa dell’incidente avvenuto all’altezza del km 245. Al momento dell’incidente non risultavano turbative al traffico nel tratto. A chi è diretto verso Bologna è consigliato di uscire a Civitanova Marche, percorrere la S.S. 16 “Adriatica” e poi rientrare in autostrada ad Ancona sud.