La folle corsa di due Ferrari finisce contro la recinzione di una villa a Osimo: il video dell'incidente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Due Ferrari che a tutta velocità vanno dritte in una curva, saltano un terreno e finiscono per schiantarsi contro la recinzione di una villa con piscina. Non si tratta della scena di un film ma di uno spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto per le strade di Osimo, in provincia di Ancona.

Spettacolare incidente a Osimo

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato nella giornata di sabato 4 marzo attorno a mezzogiorno alla periferia di Osimo (Ancona), in via Molino Mensa. Protagoniste dell’incidente due Ferrari fiammanti, una F12 Berlinetta rossa e una SF 90 di colore blu.

Lo schianto, che miracolosamente non ha causato feriti gravi, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della villa contro cui sono finiti i due bolidi.

L’incidente è avvenuto alla periferia di Osimo

L’incidente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Nel video si vedono le due supercar arrivare ad alta velocità, probabilmente sopra i 100 km/h, e andare dritto in una curva, prima la Ferrari rossa seguita da quella blu.

Le due vetture vanno fuori strada, decollano a causa di un rialzo del terreno e finiscono con lo schiantarsi contro la recinzione di una lussuosa villa. Una ha rischiato di finire nella piscina, la Ferrari blu ha poi preso fuoco dopo l’impatto.

Diversi i pezzi di carrozzeria, anche di grosse dimensioni, che sono volati via finendo nel giardino e nella piscina della villa, dove per fortuna non c’era nessuno.

Miracolati i conducenti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale di Osimo. Praticamente distrutte le due supercar, da un valore complessivo di circa 700 mila euro.

Miracolate le tre persone a bordo delle due auto, che sono uscite da sole dall’abitacolo, praticamente illese. Uno di loro è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Ancona per accertamenti.

Come riporta il Corriere Adriatico, al volante della Ferrari rossa c’era un 56enne olandese, a bordo di quella blu una coppia belga, lui 47 anni e la compagna 38. Da quanto emerso si tratta di amici che sono in villeggiatura in zona, ospiti di un imprenditore di Recanati.

La polizia locale sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in una strada dove c’è il limite di 50 chilometri orari. Oltre alle multe, si sta verificando se ci siano gli estremi per una denuncia penale.