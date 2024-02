Si schianta con l’auto contro un palo della luce, ragazza di Posada muore in un incidente stradale a Torino

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una ragazza di 29 anni, Alessandra Caboni, è morta in piazza Derna a Torino dopo essersi schiantata con l’auto contro un palo della luce. La giovane, originaria di Posada (Nuoro), viveva nel capoluogo piemontese con una zia. In macchina con lei una seconda ragazza, finita in ospedale in codice giallo.

Incidente nella notte a Torino

Incidente mortale nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio a Torino, dopo una vettura è andata a scontrarsi contro un palo in piazza Derna a Torino, in Piemonte.

Nell’automobile, una Fiat Tipo station wagon, erano presenti due ragazze. Secondo le informazioni fin qui raccolte, la vettura sarebbe salita sulla rotatoria della linea 4 del tram per poi andare a schiantarsi contro un palo, accartocciandosi.

La zona di Torino nella quale si trova piazza Derna, dove un'auto è andata a schiantarsi contro un palo, causando la morte della 29enne Alessandra Caboni, originaria di Posada

Immediato l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che non hanno però potuto far nulla per una delle due ragazze che viaggiavano nell’automobile.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti della Polizia locale e dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso di una delle due persone presenti nel veicolo, una ragazza di 29 anni probabilmente morta sul colpo.

La seconda ragazza invece, una 31enne che si trovava alla guida dell’automobile, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino con un trauma cranico e fratture alle gambe. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Morta la 29enne Alessandra Caboni

La ragazza deceduta nell’incidente è Alessandra Caboni, 29enne originaria di Posada, piccolo comune della provincia di Nuoro, in Sardegna.

La giovane si era trasferita a Torino, dove viveva insieme a una zia. La notizia della sua morte è presto arrivata in Sardegna, gettando un’ombra di sconforto sulla popolazione del piccolo paese di origine della ragazza.

Sul luogo dell’incidente, la polizia locale e i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli.