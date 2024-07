Precipita col parapendio sulla pista ciclabile a Malcesine, turista 29enne muore nello schianto in atterraggio

Tragedia a Malcesine, in provincia di Verona: un turista svedese di 29 anni è morto durante un volo in parapendio. Per ragioni ancora da chiarire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo in fase di atterraggio, finendo rovinosamente sulla pista ciclabile che costeggia il lago di Garda. A nulla sono valsi i soccorsi, lo schianto è stato fatale.

Lo schianto con il parapendio

Nel primo pomeriggio di martedì 23 luglio, un uomo che volava in parapendio su Malcesine, in provincia di Verona, si è schiantato su una pista ciclabile che affianca il lago di Garda.

L’incidente si è verificato attorno alle 15:30 e a dare l’allarme è stato un amico della vittima che stava riprendendo il volo con la sua GoPro. Dopo il violento impatto, l’uomo è stato raggiunto da un elicottero del Servizio sanitario e da un ambulanza, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Fonte foto: TuttoCittà Turista 29enne precipita col parapendio sulla pista ciclabile a Malcesine

La dinamica dell’incidente

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il 29enne svedese ha perso il controllo del parapendio nelle fasi finali del volo, schiantandosi a grande velocità sulla pista ciclabile.

Gli agenti stanno esaminando il filmato della GoPro ripreso dall’amico che ha assistito alla tragedia e aveva volato in parapendio prima di lui. Dalle informazioni disponibili finora, la vittima era un pilota esperto di parapendio e poco prima dell’incidente si era lanciato dal Monte Baldo.

La precedente tragedia in parapendio

Una tragedia simile è avvenuta a maggio scorso nel bellunese, dove un uomo di 55 anni in volo con il parapendio si è schiantato nei pressi del Monte Avena, nel comune di Fonzano.

Decollato dalla Malga Campet con l’intento di atterrare a valle, l’uomo è rimasto incastrato nella vela a seguito del lancio, che si è quindi attorcigliata e lo ha fatto precipitare per circa 20 metri prima di impattare con il suolo, davanti agli occhi di diversi spettatori.

Subito dopo lo schianto, l’uomo, ancora vivo ma in gravi condizioni, è stato soccorso da una equipe di sanitari arrivata in elicottero. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvataggio, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.