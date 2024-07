Morti a Scampia, il gesto d'amore di Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione: come hanno salvato i figli

Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione hanno usato i loro corpi come scudo per proteggere i figli dal violento impatto del crollo del ballatoio a Scampia. Questo gesto d’amore, purtroppo, ha avuto un tragico costo: entrambi sono morti nell’incidente, mentre i loro bambini stanno lottando per la vita all’ospedale Santobono di Napoli.

Il sacrificio di Roberto Abruzzo e Margherita Della Ragione

Repubblica Napoli ha raccolto le testimonianze di chi ha soccorso per primo le vittime del crollo a Scampia. “Non dimenticherò mai l’abbraccio del padre attorno alla piccola. Mi guardava con occhi sbarrati e vuoti”, racconta un residente che ha estratto Patrizia, di 7 anni, ancora stretta tra le braccia del padre, Roberto Abbruzzo, che le aveva fatto da scudo durante la caduta.

Gli abitanti della Vela ricordano il 29enne, morto sul colpo, come un lavoratore instancabile: “Oltre a fare il macellaio, per arrotondare lavorava anche come operaio”. La seconda vittima della tragedia, Margherita Della Ragione, di 35 anni, è invece deceduta nella notte a seguito dei gravi traumi riportati.

Fonte foto: ANSA Le Vele di Scampia il giorno dopo il crollo

La donna era insieme alla sua bambina, Mia, di soli 4 anni, al momento del crollo. Il marito, ora vedovo, si trova nella sala d’aspetto dell’ospedale Santobono in attesa di notizie sullo stato di salute della figlia.

Come stanno i figli delle vittime

Nel crollo del ballatoio a Scampia sono rimaste ferite sette bambine. Tra loro ci sono le figlie di Roberto Abbruzzo: Patrizia, di 7 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santobono, insieme alla sorella Greta, che ha subito traumi meno gravi.

Patrizia presenta traumi multipli alla testa e si attendono i risultati dell’intervento effettuato dai neurochirurghi per trattare l’edema cerebrale. Anche la figlia di 4 anni di Margherita Della Ragione è ricoverata nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale.

Terza vittima a Scampia: morta Patrizia Della Ragione

Nel frattempo, Scampia piange la terza vittima: Patrizia Della Ragione, morta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata ricoverata subito dopo il crollo del ballatoio.

La 53enne è deceduta intorno alle 13:00 di mercoledì 24 luglio a causa dei traumi multipli riportati dalla caduta.

Patrizia era la madre di Roberto Abbruzzo e zia di Margherita Della Ragione. Gli altri due figli della donna, Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, sono ricoverati all’Ospedale del Mare, con Giuseppe in condizioni critiche.