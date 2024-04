Scontri tra tifosi prima di Roma-Lazio all'Olimpico, derby infuocato dal mattino: un arresto tra i romanisti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La giornata che porta al derby tra Roma e Lazio delle 18 di sabato 6 aprile è iniziata con degli scontri tra le due tifoserie vicino all’Olimpico. A diverse ore dalla stracittadina, infatti, romanisti e laziali sono venuti a contatto vicino lo stadio, portando le forze dell’ordine ad intervenire. Scattato già il primo arresto ai danni di un tifoso giallorosso.

Scontri prima di Roma-Lazio

Come sempre match sentitissimo nella Capitale, il derby tra Roma e Lazio inizia nel peggiore dei modi. Non in campo, perché il fischio d’inizio è fissato per le 18 di sabato 6 aprile, bensì fuori dall’Olimpico dove già nella mattina sono avvenuti i primi scontri tra le tifoserie.

A venire a contatto, verso le 10 del mattino, 300 tifosi tra giallorossi e biancocelesti che si sono ritrovati vicino lo stadio.

Circa 200 tifosi laziali, tutti con il volto coperto, si sono spostati verso il bar River e un gruppo di 100 sostenitori giallorossi li ha raggiunti e sono iniziati i tafferugli.

Lacrimogeni e intervento della polizia

La polizia è intervenuta subito per separare i due gruppi, anche con un lancio di lacrimogeni. In risposta, però, il gruppo di tifosi hanno cominciato a lanciare contro le forze dell’ordine delle bombe carta.

Le immagini della scientifica sono già al vaglio per identificare chi ha preso parte ai disordini. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati caschi, mazze e cacciaviti.

Fonte foto: ANSA In passato i tifosi laziali si erano resi protagonisti col saluto romano prima del match

Arrestato un tifoso

Un tifoso romanista di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del Distretto Ponte Milvio.

L’allerta in città è dunque massima, con le ore che precedono il derby che saranno cariche di tensione per possibili nuovi scontri.

Striscioni antisemiti in città

Non bastasse il clima di tensione per possibili scontri, in città si respira anche la solita aria da derby con sfottò tra le tifoserie. E ancora una volta, purtroppo, c’è anche messaggio antisemita esposto dai tifosi della Roma contro i rivali della Lazio nella notte.

Sullo striscione-lenzuolo, appeso sul ponte di Corso Francia, si legge “Lazio, di nuovo sopra un treno”, accompagnato dalla stella di David. Il riferimento è al nuovo coro dei laziali sulle note della canzone di Annalisa, ma l’intento discriminatorio riguarda i treni degli ebrei deportati durante il fascismo.

La Comunità ebraica, indignata, ha chiesto provvedimenti e ha addirittura avanzato l’ipotesi di fermare il calcio dopo quanto avvenuto.