Ciro Immobile della Lazio aggredito con la famiglia davanti alla scuola del figlio: la denuncia del calciatore

Altissima tensione in casa Lazio dopo l’addio di Maurizio Sarri. L’attaccante Ciro Immobile afferma di essere stato aggredito “verbalmente e fisicamente questa mattina, venerdì 15 marzo, davanti alla scuola del figlio di 4 anni, insieme alla moglie.

L’attaccante contro stampa e giornalisti

Ciro Immobile, 34 anni, attaccante della Lazio e della Nazionale, stava accompagnando a scuola il figlio Mattia di 4 anni al momento dell’aggressione, secondo quanto riferito dall’Ansa.

L’episodio, sottolinea Immobile attraverso il suo ufficio stampa, è conseguenza “dell’istigazione all’odio” di alcuni organi di stampa e giornalisti via social, che con “parole d’odio” hanno riportato “ricostruzioni non inerenti alla realtà“, circa l’addio dell’allenatore Maurizio Sarri.

Il calciatore: “Denuncia contro i responsabili”

Ciro Immobile ha annunciato che presenterà denuncia penale contro i responsabili della “diffamazione“.

L’ufficio stampa del calciatore, la Scarlott Company, sottolinea infatti che l’aggressione è maturata “in seguito all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d’odio nei confronti di Ciro Immobile, riportando inoltre ricostruzioni non inerenti alla realtà”.

A seguito di questo episodio, prosegue la nota, il calciatore ha dato mandato ai suoi legali di agire oggi stesso in sede penale nei confronti dei responsabili di tale diffamazione.

Il calciatore Ciro Immobile in panchina durante una partita della sua squadra, la Lazio

“Affermazioni diffamatore”

“Tali affermazioni – si legge – sono gravemente diffamatorie e quindi lesive dell’immagine professionale e personale dell’atleta e saranno portate alla attenzione del magistrato preposto”.

L’istigazione all’odio, aggiunge l’ufficio stampa del calciatore, “soprattutto in maniera gratuita è un reato che va punito“.

Lo scorso 13 marzo, Immobile aveva ringraziato Maurizio Sarri dopo l’annuncio dell’addio dell’allenatore: “Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister”.

Con questo post su Instagram, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha ringraziato Sarri, suo ex allenatore in seguito alle dimissioni successive alla sconfitta interna con l’Udinese.

Circa le presunte voci di una rottura tra il mister e i giocatori della Lazio, il calciatore ha dichiarato: “Tutti noi giocatori abbiamo provato a far desistere Sarri dall’intento di rassegnare le dimissioni, ma la sua è stata una decisione irrevocabile. Contro di noi è in atto una campagna denigratoria e non voglio strumentalizzazioni”.