Scontri in Israele, decine di migliaia di manifestanti in piazza contro la riforma giudiziaria di Netanyahu

Tensione altissima in Israele. Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza, dopo che il parlamento ha approvato nella giornata di lunedì 24 luglio un primo provvedimento della contestata riforma giudiziaria.

Crisi in Israele

Migliaia di persone stanno manifestando a Kaplan Street a Tel Aviv. La polizia ha impiegato gli idranti contro i manifestanti vicino all’ingresso della stazione ferroviaria di HaShalom, una delle principali stazioni ferroviarie della Ayalon Railway nel centro di Tel Aviv.

Secondo quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, l’approvazione in Parlamento del primo provvedimento della riforma giudiziaria in Israele è stato “un passo democratico necessario per ripristinare l’equilibrio fra i poteri”.

L’opposizione attacca: “Grave errore, primo ministro burattino in una fila di estremisti messianici”.

Scontri tra manifestanti e polizia

Scontri fra polizia e manifestanti sono avvenuti sia a Tel Aviv, sia a Gerusalemme, riferisce “Times of Israel”, citato dall’agenzia Adnkronos.

Secondo quanto riportato da “Haaretz”, invece, almeno 34 dimostranti sono stati arrestati.

״אני לא בעד שיימינג לשוטרים הם רק עושים את העבודה שלהם״🤡🤡🤡🤡

גם שוטרים: זורקים רפסודה בוערת לעבר מפגינים.

תתביישו אפסים pic.twitter.com/K1pNPP5rPt — daniel amram – דניאל עמרם (@danielamram3) July 24, 2023

Il primo ministro Benyamin Netanyahu “è il solo responsabile per la divisione della nazione, la distruzione dell’esercito e lo stritolamento dell’economia”, ha affermato un comunicato del movimento di protesta.

“Non c’è nulla di cui parlare con chi ha deciso di trasformare sé stesso nel presidente russo Vladimir Putin e Israele in una dittatura“, promette il movimento.

Bloccata l’autostrada

L’Ansa riporta inoltre che migliaia di manifestanti stanno bloccando l’autostrada Ayalon di Tel Aviv presso lo svincolo Hashalom di Kaplan Street, il punto focale delle proteste di Tel Aviv contro la controversa riforma giudiziaria voluta dal governo.

La folla sul ponte sopra l’autostrada – scrive ‘Times of Israel’ – esulta mentre altri si riversano lungo le strade parallele all’Ayalon, cercando di trovare un modo per raggiungere la strada attraverso dopo che la polizia ha bloccato gli ingressi con camion e barriere metalliche.

La polizia ha rilasciato una dichiarazione affermando che i manifestanti a Tel Aviv stanno lanciando bottiglie d’acqua con dentro della sabbia contro gli agenti.