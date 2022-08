Scivola dal sedile delle montagne russe e precipita nel vuoto: donna di 57 anni morta al luna park

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Incidente mortale in un luna park tedesco. Una donna di 57 anni mentre si trovava sulle montagne russe è precipitata facendo un terribile volo, che è risultato per lei fatale. Il tragico fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 6 agosto al Klotti Wildlife and Leisure Park di Klotten, una piccola cittadina della Renania-Palatinato, situata nella parte sud-occidentale della Germania.

Scivola dal sedile delle montagne russe e muore: cosa è successo

La vittima secondo quanto ricostruito è scivolata dal suo sedile. Tuttavia le cause che l’hanno portata a cadere non sono ancora state chiarite.

La polizia ha avviato le indagini cercando di stabilire se l’incidente potesse essere dovuto a responsabilità terze. Dagli ultimi aggiornamenti dei pubblici ministeri non è però emerso alcun sospetto di condotta criminale.

Fonte foto: IPA Dopo l’incidente mortale al parco divertimenti di Klitten la polizia tedesca ha dato il via alle indagini

Secondo l’ufficio del pubblico ministero di Coblenza la 57enne è scivolata “mentre la carrozza in cui era seduta attraversava una curva“. Così è caduta fuori pista da un’altezza di circa otto metri.

Gli accertamenti degli investigatori sono ancora in corso. Sul posto anche il TÜV (l’Associazione tedesca di ispezione tecnica), che ha preso in analisi i “documenti di approvazione e i test delle autorità di controllo” delle montagne russe in questione.

Inutili i soccorsi alla 57enne

La vittima era originaria di Sankt Wendel, nella regione tedesca del Saarland, ed è morta sul colpo. I tentativi di rianimazione del personale medico sono risultati vani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’ i soccorsi non sarebbero stati immediati, ma ci sarebbero stati dei ritardi a causa del complicato accesso nell’area in cui è caduta la donna.

Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.

Luna park chiuso dopo l’incidente mortale

In seguito al tragico fatto il parco divertimenti di Klotten è stato chiuso dalle autorità per tre giorni con il fine di portare avanti tutti gli accertamenti necessari.

Nella serata di martedì 9 agosto gli amministratori hanno poi annunciato la riapertura al pubblico, con tutte le attrazioni a disposizione eccetto quella coinvolta nella morte della 57enne.

Secondo quanto emerso sono in programma ulteriori controlli alle montagne russe per assicurare l’assoluta sicurezza ai visitatori.