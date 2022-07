Si stacca un vagone delle montagne russe, morta una 14enne: la stessa giostra aveva già dato problemi simili

Tragedia al parco giochi. Ad Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca dopo Copenaghen, un vagone delle montagne russe si è staccato e una ragazza di 14 anni è morta. Un 13enne, invece, è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto nel parco a tema Tivoli Friheden ad Aarhus, in Danimarca.

Una parte della carrozza posteriore si è staccata, come raccontato dal direttore del parco ai media locali, Henrik Ragborg Olsen.

Dopodiché si sarebbe staccata la parte posteriore dell’ultima carrozza, dove si erano seduti una ragazza di 14 anni e unno di 13.

La parte posteriore non è caduta nel vuoto, ma è rimasta appesa sotto il resto del treno.

La ragazza di 14 anni è morta, il 13enne è rimasto ferito a una mano.

June 25th all! We’re looking at Cobra, located at Tivoli Friheden in Denmark 🇩🇰. This is a Sartori invert with a height of… wait I’m sorry a what? Yup, a Sartori invert! 🧐 This 2008 weirdo just happens to be the only “Energizer” model in the world! (📸@rcdbdotcom) pic.twitter.com/Ou8LaoNM0h

— Coaster 365🎢 (@Coaster365) June 25, 2021