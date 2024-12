Elisabetta Canalis a Belve attacca Vieri: "Dinamiche tossiche". La sua verità su George Clooney e Corvaglia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Elisabetta Canalis è stata intervistata da Francesca Fagnani per la puntata di “Belve” che andrà in onda martedì 3 dicembre su Rai Due. La showgirl ha parlato delle sue passate relazioni con Christian Vieri e George Clooney, dei suoi disturbi alimentari e dell’amicizia con Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis a “Belve”: cos’ha detto

Tanti i temi trattati dall’ex velina in un’intervista che viene definita intima e schietta.

Nelle anticipazioni fornite dalla redazione del programma, si leggono alcuni estratti nei quali Elisabetta Canalis ripercorre importanti momenti della sua vita e della sua carriera, passando per le amicizie e gli amori.

La relazione con Bobo Vieri

“Ho sofferto tantissimo per amore“, confessa la donna. Una delle sue storie più famose è quella con Bobo Vieri, una relazione tormentata che ha spinto anche Canalis, oggi 46enne e allora più giovane, a usare violenza contro il suo ex fidanzato.

Alla domanda di Fagnani se fosse vero che la donna avesse rincorso in strada Vieri per pestarlo, lei dice: “Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo”.

Elisabetta Canalis ammette che quella storia ha finito per segnarla. “Ho toccato il fondo, si erano create delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano“, dice.

La storia con George Clooney e l’amicizia con Maddalena Corvaglia

La donna racconta anche della sua relazione con la stella di Hollywood, George Clooney, l’uomo che “mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”, come lo definisce. E, incalzata dalla giornalista, smentisce le voci secondo cui il fidanzamento fosse finto e a prova di contratto. “Una stronzata! Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”, dice parlando di Clooney.

L’intervista a “Belve” è stata anche l’occasione per tornare sull’amicizia con Maddalena Corvaglia: le due, ex colleghe veline, sono passate dall’essere migliori amiche a un rapporto molto più freddo. “Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me. Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”, racconta.

Infine Elisabetta Canalis ha ricordato anche del periodo in cui ha dovuto combattere con alcune serie patologie. “Dai 15 a 20 anni ho sofferto di un disordine alimentare. Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisci con l’età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza“.