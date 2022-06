Elisabetta Canalis vince al suo debutto in kickboxing: contro chi ha lottato e il commento post match

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha iniziato a fare sul serio: Elisabetta Canalis, da anni appassionata di kickboxing, ha finalmente debuttato sul ring durante la “The Night of Kick and Punch – Black tie edition” e ha vinto il suo primo match contro una giovanissima avversaria.

Elisabetta Canalis vince al debutto nella kickboxing: chi era l’avversaria

Nella suggestiva cornice della reggia di Venaria Reale a Torino, Elisabetta Canalis ha inaugurato una fase nuova della sua vita con una vittoria: dopo aver fatto da madrina della ‘Night of Kick and Punch’ per tre edizioni, questa volta la showgirl italiana ha voluto mettersi in gioco e salire direttamente sul ring.

Il suo debutto nella kickboxing stile K-1 (specialità considerata tra le più complete e che consente di sferrare pugni, calci e ginocchiate) è avvenuto contro un’avversaria con la metà dei suoi anni, la 21enne ex ballerina bolognese Rachele Muratori – anche lei alla sua prima volta assoluta sul ring.

Un match combattuto molto duramente e durante il quale la Canalis non si sarebbe affatto risparmiata: ha dato tutto, sempre all’attacco, tanto che l’arbitro – stando a quanto riportano le fonti presenti all’evento – avrebbe anche dovuto ammonirla di tirare più piano.

Elisabetta Canalis, passione kickboxing: “Avevo fame”

L’interesse per questa disciplina non arriva dal nulla: la Canalis ha infatti raccontato a ‘Fanpage’ che si allena costantemente da quattro anni e quando è in Italia può contare sugli insegnamenti dell’ex campione del mondo Angelo Valente. Per lei la kickboxing “significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore”, ha rivelato.

Qualità che ha portato sul ring nel suo scontro contro la giovane Rachele Muratori, vittima incolpevole della fame – letterale – della showgirl italiana: “È stato molto divertente – ha detto al ‘Corriere della Sera’ dopo il match – Sembravo una iena? Ma no, è che avevo fame, quando ho fame sono sanguigna”.

Fonte foto: IPA Elisabetta Canalis, durante una fase del match.

Chi è Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis

Ad accompagnarla in questa insolita prima volta, c’era la famiglia: il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. L’ex velina condivide con il marito la passione per lo sport: in passato, il 54enne di Pittsburgh ha praticato a livello agonistico lotta greco-romana, mentre oggi è un apprezzato medico chirurgo che vive lontano dai riflettori – per quanto possibile.

I due si sono conosciuti nel 2013 a Los Angeles e non ci è voluto molto prima che convolassero a nozze: Elisabetta Canalis ha detto sì nel 2014, nella sua Sardegna, e l’anno dopo è nata la loro finora unica figlia, sempre più identica alla celebre madre.