Crolla una giostra al luna park di Palma Campania: numerosi feriti, una bimba in ospedale

Paura al luna park di Palma Campania, provincia di Napoli, dove nella giornata di domenica 10 luglio 2022 si è verificato un terribile incidente. Una giostra è crollata durante una corsa: a bordo c’erano numerose persone, tra cui anche una bambina. Molti i feriti, nessuno in maniera grave.

Crolla la giostra al luna park di Napoli: 10 feriti

Poteva trasformarsi in una vera tragedia, l’incidente avvenuto nel luna park di Palma Campania: secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, una giostra nota come seggiolini volanti – o più comunemente calcinculo – è crollata mentre era in funzione. È successo durante la festa per la Madonna delle Grazie e “a bordo” della giostra c’erano almeno 20 persone: ragazzi e bambini, presenti al luna park con le famiglie per un momento di festa.

Invece, hanno rischiato molto: il tronco della giostra si sarebbe sradicato dal suolo, crollando su un lato e causando la caduta a terra di tutti i giovani (alcuni a parecchi metri di altezza in quel momento – e coinvolgendo anche i genitori e adulti vicino alla stessa. Nel crollo, sarebbe stato sfiorato anche il vicino autoscontro.

Fonte foto: ANSA Il luna park di Palma Campania

Stando alle fonti locali, ci sarebbero almeno 10 feriti coinvolti nel disastro: quasi tutti fortunatamente avrebbero riportato con ferite lievi e tanta paura. Sarebbero tutti adulti, tranne una bambina di 12 anni, stata ricoverata in osservazione al Santobono di Napoli in via precauzionale ma non in pericolo di vita.

Le testimonianze dal luna park

Ci vorrà del tempo per superare lo spavento provocato dal crollo della giostra al luna park di Palma Campania, un disastro che poteva causare un bilancio ben peggiore, secondo i testimoni presenti sul luogo. A ‘Il Mattino’, i residenti del quartiere che sono accorsi sul posto hanno dichiarato: “È un miracolo che non ci siano state vittime“.

Un’anziana signora, citata dalla testata, ha ringraziato la Madonna delle Grazie, festeggiata proprio nella giornata di domenica 10 luglio. Le immagini che arrivano dal luogo del disastro sono effettivamente terribili: lamiere riverse a terra e seggiolini distrutti. Un fatto di cronaca che ricorda quanto accaduto a marzo 2022, quando una giovane di 15 anni è morta sbalzata via da una giostra al luna park di Galliate.

Indagato il gestore dell’impianto

Superato lo shock e appurato che nessuno dei coinvolti nell’incidente è in gravi condizioni, ora tutto passa nelle mani dei carabinieri: sono state avviate delle verifiche sull’autorizzazione dell’impianto di Palma Campania, così come sulla manutenzione e le condizioni della giostra crollata.

La Procura di Nola ha quindi aperto un fascicolo di indagine: il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino secondo quanto riferisce il Corriere, risulta iscritta al registro degli indagati. Il reato ipotizzato è lesioni colpose. Per stabilirlo, bisognerà attendere l’esito dei rilievi tecnici sulla giostra crollata.