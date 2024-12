Andrea Giambruno verso l'addio a Mediaset, l'ultimatum dell'ex compagno di Meloni e la trattativa: cosa farà

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito al veto imposto dall’azienda all’ospitata in Rai a Belve, Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, starebbe pensando al suo futuro lavorativo e avrebbe presentato un ultimatum a Mediaset, dicendosi pronto lasciare l’azienda se non dovesse tornare in video.

L’ultimatum di Andrea Giambruno a Mediaset

Nuove indiscrezioni lanciate da Dagospia su Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, progressivamente scomparso dai radar dopo i fuorionda diventati di dominio pubblico un anno fa, quando il 43enne conduceva la rubrica del TG4 Diario del giorno.

Probabilmente anche per provare a rientrare negli schermi televisivi, Andrea Giambruno aveva di recente accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione che va in onda su Rai 2 alla quale il conduttore avrebbe dovuto partecipare come ospite.

Fonte foto: ANSA Il giornalista e conduttore Andrea Giambruno: l’ex compagno di Giorgia Meloni starebbe pensando di lasciare Mediaset

La Mediaset ha però posto un veto sulla partecipazione di Giambruno, provando a metterci una pezza con l’intervista all’ex compagno della premier da Paolo Del Debbio durante Dritto e Rovescio. Soluzione che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe stata gradita, tanto che Giambruno avrebbe presentato un ultimatum all’azienda: o torno in tv o me ne vado.

La reazione di Mediaset

I rapporti tra Giambruno e l’azienda non erano comunque idilliaci, considerando che a un certo punto, dopo lo scandalo dei fuorionda, il conduttore pareva intento a far causa a Mediaset per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa.

Nell’ultimo anno Giambruno è finito dietro le quinte, lavorando in redazione, ma il suo intento sarebbe quello di tornare in prima persona in tv, e per farlo pare disposto a lasciare Mediaset.

Di tutta risposta, sembra che dai vertici di Mediaset sia partita una trattativa con Giambruno proprio per definire l’addio del conduttore e giornalista, che nel frattempo è comparso come moderatore alla presentazione della biografia di Donald Trump scritta dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il futuro dell’ex compagno di Giorgia Meloni

Quella del moderatore potrebbe anche essere una nuova veste per l’ex compagno di Giorgia Meloni, visto che nella giornata di oggi – lunedì 2 dicembre – è atteso a Roma per moderare un convegno tra manager privati e pubblici nominati dal governo Meloni, nel corso dell’evento Imagine Italy organizzato da Ericsson Italia.

Difficile immaginare un passaggio in Rai per Giambruno, che potrebbe invece restare nell’orbita del gruppo editoriale Angelucci, che gestisce quotidiani come Il Giornale, Il Tempo e Libero Quotidiano, molto vicini al governo di centro-destra.