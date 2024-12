Beppe Grillo e il "delicato messaggio da annunciare", misterioso post del cofondatore del M5S: cosa c'è dietro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non finiscono le soprese nella faida interna al M5s. Beppe Grillo chiama a raccolta gli attivisti del Movimento per quella che sembrerebbe la prima mossa dopo l’eliminazione della figura del garante tramite il voto nella costituente voluto da Giuseppe Conte. Il fondatore ha annunciato sui social di avere “un delicato messaggio da annunciare“, dando l’appuntamento sulle sue pagine, ma senza svelare il contenuto della comunicazione.

Il messaggio di Beppe Grillo

“Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook” ha scritto Grillo sui suoi profili social, postando una foto storica insieme al defunto Gianroberto Casaleggio, all’altro cofondatore del M5s.

Un chiaro riferimento al passato del Movimento, che Grillo vorrebbe restaurare ricorrendo contro i risultati dell’assemblea costituente Nova.

La faida nel M5s

Subito dopo il voto, che tra i nodi principale ha sancito l’eliminazione del limite ai mandati e della figura del garante, Grillo ha evocato la ripetizione delle consultazioni, senza escludere di intraprendere battaglie legali, in particolare sul simbolo.

La sfida è stata raccolta dal presidente del M5s, che ha convocato nuovamente gli iscritti per una nuova votazione dal 5 all’8 dicembre.

Le ipotesi

Secondo le prime interpretazioni dell’enigmatico annuncio lanciato sui social, Beppe Grillo sarebbe pronto al contrattacco contro Conte a colpi di carte bollate.

La scelta specifica delle 11.03 per l’inizio del messaggio video nasconderebbe un indizio: come ricordato dal Corriere della Sera, sarebbe lo stesso orario in cui l’11 marzo 2022 si votò lo statuto che ha permesso a Giuseppe Conte di prendere la guida del Movimento.

“Domani Grillo impugna lo statuto del 2022″ ha scritto su X l’ex ideologo Paolo Becchi. Stando le ipotesi circolate l’ex garante avrebbe intenzione di intraprendere un ricorso simile alla causa presentata a Napoli che nel 2021 azzerò i vertici del M5s.

In tema di richiamo alle origini ha parlato il figlio del defunto cofondatore, Davide Casaleggio, che in un’intervista rilasciata a La Verità, ha fatto riferimento a un'”eclissi finale del Movimento 5 stelle”.

“Spero perlomeno che adesso cambino nome – ha dichiarato – È diventato un partito respingente, esclusivo e non inclusivo, con mille mandati e il potere concentrato in una sola persona. La volontà è quella di fondersi con il Pd e forse l’obiettivo di Conte è candidarsi alla segreteria del Partito democratico”.