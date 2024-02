Schlein insieme a +Europa: “Battiamoci per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha commentato la legalizzazione della coltivazione e della detenzione per uso personale di cannabis in Germania. Durante l’evento Per gli Stati uniti d’Europa, organizzato a Roma da +Europa, ha confermato la volontà di battersi “insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis”. All’evento di Roma sono presenti anche Matteo Renzi, Riccardo Magi, Benedetto della Vedova ed Emma Bonino.

Insieme per la legalizzazione

Partito Democratico e +Europa si trovano uniti per la legalizzazione della cannabis e per il matrimonio egualitario. Sono le parole della segretaria Elly Schlein (contestata a Cagliari da una pensionata) a dettare la strada. Agli Stati Uniti d’Europa, evento organizzato da +Europa, la segretaria del Pd si è fatta avanti e ha detto: “Noi ci siamo”.

Sui temi voluti fortemente dal basso, come i diritti civili e la legalizzazione della sostanza leggera, ha detto: “Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti”.

Matteo Renzi, Riccardo Magi, Elly Schlein ed Emma Bonino all’incontro “Per gli Stati Uniti d’Europa” (Roma, 24 febbraio 2024)

All’evento Stati uniti d’Europa

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, aprendo l’evento Per gli Stati uniti d’Europa, ha riferito la volontà di trasformare l’Europa in Stati Uniti d’Europa. Questa possibilità non deve restare “solo materia da tecnici e studiosi, ha detto, ma “devono diventare un obiettivo politico”.

Da questa volontà la proposta, ovvero una lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa che mettono al primo posto l’obiettivo di unirsi. Magi si è quindi rivolto agli ospiti che hanno accettato l’invito, tra questi: il leader di Azione Carlo Calenda (in collegamento video), il leader di Iv Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Milano Beppe Sala, Carlo Cottarelli, il segretario del Psi Enzo Maraio.

Renzi: “Con Schlein incompatibili”

Incompatibile con Schlein, ma pronto a una lista comune. Queste le parole di Matteo Renzi (che ha lasciato la direzione de Il Riformista) all’evento. “Siete disponibili sì o no a fare una lista come quella proposta da Emma Bonino per gli stati uniti d’Europa? Sì, noi ci siamo. Siamo pronti a votare una lista con il logo stati uniti d’Europa. Siamo disponibili a fare i passi indietro che servono e a dare una mano”, ha detto.

Attenzione però agli alleati da scegliere. Italia Viva sembra far riferimento a possibili alleati off-limit, come Giuseppe Conte. Su altri nomi invece si apre il dialogo.