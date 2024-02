In Germania la cannabis diventa legale, via libera a coltivazione e consumo di marijuana a scopo ricreativo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal prossimo 1 aprile in Germania sarà legale il possesso, il consumo e la coltivazione della cannabis a scopo ricreativo. Il Parlamento tedesco ha infatti approvato una legge per la legalizzazione controllata della marijuana, che prevede però una serie di restrizioni e paletti.

Nella giornata di venerdì 23 febbraio il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha votato a favore della liberalizzazione controllata della cannabis in Germania.

Come riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa, la legge sulla legalizzazione della cannabis è stata approvata con 407 voti a favore, 226 contrari e 4 astenuti. La legge sarà votata a marzo anche dal Bundesrat, la camera alta del parlamento, ma il suo parere non è vincolante: entrerà in vigore il prossimo 1 aprile.

La Germania diventa così il primo grande Paese europeo a legalizzare la cannabis per uso personale, il terzo in Ue dopo Lussemburgo e Malta.

La legge sulla legalizzazione della cannabis è stata approvata dalla coalizione di governo di centro-sinistra guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Una legge che il governo aveva promesso al suo insediamento e che è arrivata dopo mesi di discussioni, anche all’interno della maggioranza.

Il testo della legge è stato oggetto di critiche e dissensi all’interno dello stesso governo, portando a maggiori restrizioni e limiti rispetto alla proposta iniziale.

La legge è stata votata dai tre partiti al governo, il Partito Socialdemocratico (SPD), i Verdi e il Partito Liberale Democratico (FDP), e dalla sinistra all’opposizione.

Ed è stata duramente criticata dal principale partito di centrodestra, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), ma anche da alcune associazioni di medici, esponenti delle forze dell’ordine e della magistratura.

Secondo il ministro della Salute Karl Lauterbach, la legalizzazione della cannabis permetterà di regolamentare i consumi, tutelare la salute e contrastare il commercio illegale di marijuana.

Cosa prevede la nuova legge sulla cannabis

Dal prossimo primo aprile in Germania sarà possibile per le persone con più di 18 anni avere con sé fino a 25 grammi di cannabis e possedere in casa fino a 3 piante di marijuana e 50 grammi. I limiti sono più bassi per le persone fra i 18 e i 21 anni ed è prevista una soglia di tolleranza.

La depenalizzazione è retroattiva: se la quantità di cannabis posseduta rientra in questi nuovi limiti, le condanne pregresse e i procedimenti in corso potranno essere cancellati.

Il consumo è stato legalizzato ma non il commercio: non si potrà, almeno in questa prima fase, vendere e acquistare liberamente cannabis, ma solo attraverso dei “cannabis club“, associazioni senza scopo di lucro con massimo 500 iscritti dove i soci potranno coltivare e consumare cannabis.

La legge prevede anche una campagna di sensibilizzazione sui rischi dell’assunzione di marijuana indirizzata soprattutto alle persone più giovani.

Le restrizioni e le fasi

Il consumo di cannabis resta non consentito per i minorenni. E i ragazzi tra i 18 e i 21 anni potranno possedere al massimo 30 grammi. Inoltre sono previste diverse altre limitazioni.

Non si potrà consumare cannabis nel raggio di centro metri da scuole, asili, parchi gioco, vicino ai campi sportivi o nelle zone pedonali.

In una seconda fase, con una ulteriore legge ancora da scrivere, sarà autorizzato anche il commercio della cannabis, per un periodo sperimentale e solo nei Lander e nei Comuni che lo chiederanno.

L’intero progetto sarà sottoposto a valutazione ogni anno, e tra quattro anni ci sarà una verifica finale per decidere se mantenerlo o tornare indietro.