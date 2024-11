Gaetano Pedullà furioso con Annalisa Terranova, via dal programma dopo la frase della giornalista sul fascismo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà ha lasciato la trasmissione L’aria che tira nella puntata di lunedì 18 novembre, in polemica con la giornalista Annalisa Terranova che si è rifiutata di definirsi “antifascista”.

Cosa è successo tra Gaetano Pedullà e Annalisa Terranova

La polemica è andata in scena nella puntata di lunedì 18 novembre della trasmissione di La7 condotta da David Parenzo, nella quale erano ospiti l’onorevole Riccardo Magi, il senatore Maurizio Gasparri, la giornalista di Libero Quotidiano Annalisa Terranova, Francesco Cancellato e, in collegamento, il parlamentare europeo M5S Gaetano Pedullà.

Commentando l’inchiesta Gioventù Meloniana, Francesco Cancellato ha invitato Annalisa Terranova a dichiararsi “antifascista” perché “non c’è nessun problema”. La giornalista di Libero Quotidiano si è però rifiutata e, a quel punto, Gaetano Pedullà ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Cosa ha detto Annalisa Terranova sull’antifascismo

A scatenare la reazione di Gaetano Pedullà sono state le parole sull’antifascismo pronunciate da Annalisa Terranova.

La giornalista ha detto in tv: “L’antifascismo ha ucciso persone che conoscevo e che erano mie amiche. Non avrete mai da me la professione dell’antifascismo, perché è diventata ormai una religione. È importante invece riconoscersi nei principi democratici di libertà e uguaglianza”.

Le parole di Gaetano Pedullà a L’aria che tira

Motivando la sua decisione di andar via, Gaetano Pedullà, che ha anche chiesto a Parenzo di “non invitare più” Annalisa Terranova, ha detto: “Vado via perché ho difficoltà a parlare con chi ha difficoltà a dichiararsi antifascista. Su questa questione va chiarito il campo. (…) Penso che la Terranova debba fare un ragionamento più approfondito sull’antifascismo. È il momento che chi non la pensa così, parli coi suoi. Con persone con questo tipo di ragionamento, che è la fine della libertà, non si può discutere. Continui a scrivere sul suo giornale bellissimo che prende i fondi dello Stato. Si metta un po’ di coscienza avanti, se ce l’ha”.

La reazione di Annalisa Terranova al gesto del parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle: “Avete assistito a un caso eclatante, dopodiché se non mi vuoi più invitare, non è che mi taglio le vene”. David Parenzo ha risposto: “Non ho detto che non voglio più invitarti”. Riccardo Magi è intervenuto ironicamente: “Questo cos’è? Vittimismo preventivo?”.