Elly Schlein contestata da una pensionata al mercato di Cagliari prima delle elezioni regionali in Sardegna

Mercoledì 21 febbraio, al mercato di via Quirra a Cagliari, Elly Schlein è stata contestata da una pensionata. La segretaria del Pd era lì per un’iniziativa alla vigilia delle imminenti elezioni Regionali in Sardegna, in programma domenica 25 febbraio.

Durante il giro tra i banchi una pensionata si è fatta spazio tra i giornalisti e dopo essersi avvicinata alla leader dem e averle stretto la mano le ha detto: “Vada a lavorare come ho fatto io per 25 anni in un’impresa di pulizie per 500 euro al mese. È una vergogna”.

“È una vergogna, ha ragione“, ha replicato Schlein, prima che la pensionata si allontanasse.

Per il resto, la sortita della segretaria del Pd è scivolata via tra strette di mano, sorrisi e piccoli sfoghi per i problemi del settore dell’ortofrutta e del commercio.

Ai giornalisti, invece, Elly Schlein ha dichiarato di temere una grande astensione in Sardegna alle elezioni Regionali.

“C’è tanta disaffezione, c’è tanto rischio di astensione. Noi siamo unitissimi a sostegno di Alessandra Todde e di una coalizione che il Pd sostiene con tutta la sua forza, con le sue competenze, con queste candidature bellissime che abbiamo in tutto il territorio sardo”, ha spiegato.