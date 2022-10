Scandicci, donna di 38 anni accoltellata dal suocero nel Fiorentino: è grave

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una 38enne è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dal suocero a Scandicci, comune della città metropolitana di Firenze. L’uomo, 83 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile intervenuti sul posto. Non sono ancora chiari i motivi dietro l’aggressione. Lo riporta Adnkronos.

L’intervento dei carabinieri

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione del comune fiorentino in località San Giusto, intorno alle 22, dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona ferita con arma da taglio.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno appurato che l’anziano avesse accoltellato alla schiena la nuora di origine slovacca, per ragioni ancora da accertare.

Sia l’83enne, per il forte stato d’agitazione in cui è stato trovato, sia la donna, sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. La vittima è stata poi trasferita all’ospedale di Careggi per essere sottoposta a intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata.

L’arresto

Il suocere è tuttora piantonato dai carabinieri in ospedale dove si trova ancora ricoverato per accertamenti.

In carabinieri hanno trovato in casa e sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per tentare di uccidere la 38enne casalinga, sposata con un quarantenne, dal quale ha avuto un figlio.